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Milli savaş uçağı TFX 2023'ün teknik özellikleri netlik kazanmaya başladı. Milli savaş uçağının ilk uçuşunu 2023 yılında yapması hedefleniyor.

Tarih : 15 Aralık 2017, 16:50
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TUSAŞ/TAI, İngiltere ile imzalanan işbirliği anlaşmasının ardından, milli savaş uçağı TFX'i geliştirme projesine süratle devam ediyor. Milli savaş uçağının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 2070 yılına kadar hizmet verebilecek yeteneklere sahip olacağı belirtildi.

DÜŞÜK GÖRÜNÜRLÜLÜK ÖZELLİĞİ BULUNUYOR

TFX'in teknik özellikleri de netlik kazanmaya başladı. Yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda, Türkiye'nin dünyada ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacağı vurgulandı.

SES HIZINI İKİYE KATLAYACAK

Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre milli savaş uçağının ilk uçuşunu 2023 yılında yapması hedefleniyor. TFX'in 2030 yılından itibaren Türk Hava Kuvvetleri'nde aktif olarak kullanılmaya başlanması ve görev süreleri kademeli olarak sona erecek F-16 uçaklarının yerini alması öngörülüyor.

TFX 2023'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

- BOY: 19 metre- KANAT AÇIKLIĞI: 12 metre- MENZİL: 1.100 km- HIZ: 2 Mach/2.453 kilometre (Ses hızının iki katı)- AZAMİ İRTİFA: 17 kilometre

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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