Alman basınına konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, " ABD ile Münbiç ve Fırat'ın doğusu için mutabık kaldık. 19 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı ile görüşeceğim" açıklamalarda bulundu.

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Kaynak: haberinburada