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TÜRKİYE OPERASYON SİNYALİ VERDİ! FRANSIZLAR MÜNBİÇ'İ KORUMAYA ALDI


Türkiye operasyon sinyali verdi! Fransızlar Münbiç'i korumaya aldı
Tarih : 30 Nisan 2018, 20:50
Puan Ver : Türkiye Operasyon Sinyali Verdi! Fransızlar Münbiç'i Korumaya Aldı(9/10)5

Sputnik'in haberine göre, Fransız askerlerinin Menbiç'in sınırlarında nöbet tutarken görüntülerine ulaştığı. Menbiç'e gelen 50 Fransız askerinin kuzeyde bir askeri üs kurduğu söyleniyor.

ANKARA'NIN AÇIKLAMALARI SONRASI FRANSA HAREKETE GEÇTİ

Ankara'nın Afrin'in ardından Menbiç'e operasyon düzenlemeye yönelik açıklamaları sonrası, Menbiç'te varlıklarını artıran Fransız askerlerinin devriye gezdiği haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor.

MENBİÇ'TE FRANSIZ ASKERLERİ DEVRİYE ATIYOR

Sputnik'in ulaştığı bir resimde Fransa askerlerinin Menbiç'te Sacur Çayı bölgesinde 2 askeri araçla nöbet tuttuğu görülüyor. Fransa askerlerinin nöbet tuttuğu araçlara Fransa bayraklarının asılması dikkat çekiyor.

"FRANSA MENBİÇ'TE ASKERİ ÜS KURUYOR"

YPG'ye bağlı Menbiç Askeri Meclisi'nden üst düzey bir yetkili, Sputnik'e şöyle konuştu:

"Fransa askerleri kısa bir süre önce Menbiç'e geldi. Şimdi Menbiç'in kuzeyinde askeri bir üs kuruyorlar. TSK ile ÖSO operasyon yapmasın diye Menbiç'in kuzeyinde varlıklarını artırıyorlar. Sacur Çayı bölgesinde sürekli devriyeye çıkıyorlar. Askeri araçlarıyla bölgede nöbet tutuyorlar. Askeri araçların üzerinde Fransa bayrağı bulunuyor. Fransa askerleri Menbiç'in değişik bölgelerinde boy gösteriyor. Genelde Menbiç'in sınırlarında bulunuyorlar. 50 civarında Fransa askeri var."

FRANSA, ABD İLE BİRLİKTE HAREKET EDİYOR

Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı Ebu Adıl da Fransız askerlerinin Menbiç'te devriyeye çıktığını Sputnik'e doğruladı. Ebu Adıl, Fransa askerlerinin Menbiç'te askeri varlıklarını artırdığını ve sınırda nöbet tuttuğunu, Fransa askerlerinin ABD askerleriyle birlikte devriye gezdiğini aktardı.

KUZEYDE 250 FRANSIZ ASKERİ BULUNUYOR

Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin elinde tuttuğu bölgelerde toplam 250 Fransız askeri olduğu söyleniyor. Fransa'nın Kobani, Tabka, Rakka ve Deyr er Zor'da askerleri bulunuyor. Kobani'de Fransız askerlerine ait bir merkez de var.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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