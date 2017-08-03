Zıpkınla balık avlama rekoru Çanakkale'de kırıldı. Daha önce yakalanan 60-65 kiloluk balıkların ardından 68 kilo ağırlığındaki bu balık zıpkınla avlanan en büyük balık olma özelliği taşıyor.

2 METRE BOYUNDA 68 KİLO AĞIRLIĞINDA AKYA BALIĞI YAKALADI

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde çalışan Müjdat Turan, zıpkınla yaklaşık 30 metre derinlikte 2 metre boyunda ve 68 kilo ağırlığındaki akya balığı yakaladı.TÜPSÜZ DALIŞTA DİPTE BEKLEME SÜRESİ 4.5 DAKİKAYI BULUYOR

Profesyonel olarak dalış yapan ve tüpsüz dalışta 40 metre derinliğe kadar inebilen Turan'ın dipte bekleme süresi 4.5 dakikayı buluyor.

"2 SAAT SONUNDA BALIĞI KIYIYA ÇEKMEYİ BAŞARDIM"

30 yıldır serbest dalış zıpkınla balık avcılığı yaptığını ifade eden Müjdat Turan, "Saat 12.00'de suya girdim. Yaklaşık 8-9 knot esen fırtınada dalmaya karar verdim. Benim her zaman avladığım akya merasına gittim. Tabii sert havadan dolayı çok şiddetli akıntılar vardı. Merada yaklaşık 30 metre derinlik ve orta suda avladım balığı. Meradaki yem popülasyonunu görünce burada bir avcı olduğunu hissettim ve örümcek tekniği dediğimiz bir teknikle balığı avlamayı başardım. Balık gemi yoluna yakın mesafelere beni sürükledi. Çünkü güçlü bir balık. 68 kilo civarında. Bu balık Türkiye rekoru. Daha önce 60-65 kilo vuran arkadaşlarımız var. Bu kadar güçlü bir balıkla yaklaşık 2 saat mücadele ettim. 2 saat sonunda balığı kıyıya çekmeyi başardım" dedi.

Kaynak: haberinburada