TÜRKİYE, REZA ZARRAB DAVASI İÇİN BM'YE BAŞVURACAK
Türkiye, ABD'de görülen Reza Zarrab davasını uluslararası platforma taşıyor.
"ABD, TÜRK VATANDAŞINI YARGILAYAMAZ"
Ankara, "Türk vatandaşlarını ABD yargılayamaz" gerekçesiyle Birleşmiş Milletlere başvuru yapacak.
AMBARGO BM'NİN AMBARGOSU DEĞİL
ABD'nin yargılama gerekçesi olarak gösterdiği "İran'a ambargo", BM tarafından tanınan bir ambargo değil. Türkiye de savlarını bu temel üzerine kurarak BM'de hak arama mücadelesi başlatacak.
Kaynak: haberinburada
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