TÜRKİYE SINIRI YAKININDA PATLAMA: 1'İ TÜRK VATANDAŞI 2 KİŞİ ÖLDÜ
Irak'ın Erbil kentine bağlı Soran ilçesinden Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesine gelen Mahmut Kaya'nın otomobille geçişi sırasında patlama meydana geldi.
Irak'ın Erbil kentine bağlı Soran ilçesinden Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesine gelen Mahmut Kaya'nın otomobille geçişi sırasında patlama meydana geldi. Irak topraklarında meydana gelen patlamada, Kaya ile yanında bulunan ve akrabası olduğu belirtilen 1 Irak vatandaşı öldü.
YOLA DÖŞENEN PATLAYICI İNFİLAK ETTİ
Olay, dün öğle saatlerinde sınır kapısının bulunduğu Derecik Beldesi'nin Umurlu Köyü Yolgeldi mezrasına yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Irak topraklarındaki Üppe bölgesinde meydana geldi. Irak'ta nişanlanan ve evlilik hazırlıkları yapan Mahmut Kaya (30), ailesini getirmek üzere Irak vatandaşı olan bir akrabası ile birlikte yola çıktı. Derecik beldesine gelmek üzere yola çıkan Kaya ve arkadaşının geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı inflak etti. Meydana gelen patlamada otomobilde bulunan Kaya ve yanındaki akrabası olay yerinde yaşamını yitirdi.
CENAZESİ ŞEMDİNLİ'YE GETİRİLECEK
Kaya ve ismi açıklanmayan akrabasının cenazeleri Soran'a götürülürken, olay Şemdinli'de yaşayan alesini yasa boğdu. Soran'daki işlemlerininin ardından da Kaya'nın cenazesinin Şemdinli'ye getirileceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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