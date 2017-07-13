TÜRKİYE SINIRINDA BOMBALI SALDIRI: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Suriye'nin Azez ilçe merkezindeki otogarda teröristler tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
Kilis'in karşısındaki Suriye'nin Azez ilçe merkezindeki otogarda saldırı düzenlendi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Azez ilçe merkezinde bulunan otogarda, teröristlerce akşam saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.
YARALILAR TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralananlardan 3'ü sınır hattındaki sahra hastanesine, 4'ü ise Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Darbecinin 'hero' Tişörtüne Soruşturma! Tek Tek İncelenecekler
- Kahraman'dan Akşener'in Mektubuna Zehir Zemberek Yanıt!
- Yurtdışından Gelen Oda Kokularını Beğenmeyince Kendi Markasını Yarattı
- Senaryoydu Gerçek Oldu: Tatbikat Sırasında Deprem Meydana Geldi
- Fetö'den Gözaltına Alınan "Uyanış" Filminin Yapımcısının Evinden Fetullah Karabiber Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- İtalyan Dergisi L'ultimo Uomo, Dünya Tarihinin En Kötü 20 Saniyesini Seçti
- Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın: Canımdan Can Gitti
- Tudor, Sneijder'i Duyunca Arkasına Bile Bakmadan Kaçtı
- Yarışma Biter Bitmez Dünya Şampiyonunu Aradı: Tebrik Ederim
- Demet Parlak, Sırıkla Atlamada Türk Spor Tarihine Girdi
DÜNYA HABERLERİ
- Fransa'da 32 Yıllık Medyatik Davanın Hakimi, Yazdığı Romanın Karakteri Gibi İntihar Etti
- Meksika'da Çocuklar İçin Düzenlenen Partiye Kurşun Yağdı: 11 Kişi Öldü
- Trump'ın Oğlu, Rus Avukatla Ne Konuştuğunu Mahkemede Anlatacak
- Donald Trump'ın Oğlu Donald Trump Jr, Mahkemeye Çağrıldı
- Bebeklerini Öldürüp Çöp Poşetine Koyarak Donduran Anne Kan Dondurdu!
Bu Haberle İlgili Yorumlar