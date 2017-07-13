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Türkiye sınırında bombalı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

TÜRKİYE SINIRINDA BOMBALI SALDIRI: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Suriye'nin Azez ilçe merkezindeki otogarda teröristler tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 23:00
Puan Ver : Türkiye Sınırında Bombalı Saldırı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti(9/10)5

Kilis'in karşısındaki Suriye'nin Azez ilçe merkezindeki otogarda saldırı düzenlendi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Azez ilçe merkezinde bulunan otogarda, teröristlerce akşam saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.

YARALILAR TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralananlardan 3'ü sınır hattındaki sahra hastanesine, 4'ü ise Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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