TÜRKİYE SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ KAPASİTESİNİ EN FAZLA ARTIRAN ÜLKE OLACAK
Türkiye, gelecek birkaç yıl içinde devreye alacağı sıvılaştırılmış doğal gaz terminalleriyle Avrupa'da gazlaştırma kapasitesini en fazla artıran ülke olacak.
Avrupa'daki mevcut ve planlanan LNG terminallerini gösteren Gas Infrastructure Europe'un 2018 LNG Haritası'ndan derlenen bilgilere göre, Avrupa'da yıllık yaklaşık 228 milyar metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip 32 LNG terminali bulunuyor.
TÜRKİYE AVRUPA'NIN LİDERİ OLACAK
İnşaat aşamasında 5 milyar metreküp kapasiteye sahip 6 LNG ithalat terminali bulunurken, yaklaşık 130 milyar metreküp kapasiteli 11 terminalin de yapımı planlanıyor.
Rapora göre, yıllık 17 milyar metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye, planlanan projelerle mevcut kapasitesine 21 milyar metreküp daha gazlaştırma kapasitesi ekleyecek. Böylece Türkiye, işletmeye alacağı ek kapasiteyle 28 Avrupa Birliği ülkesi arasında lider konuma ulaşacak.
İNGİLTERE, POLONYA VE FRANSA İZLEYECEK
Türkiye'yi, yıllık gazlaştırma kapasitesini 17 milyar metreküp artıracak İngiltere takip edecek. Bu ülkeyi de 11 milyar metreküp ek gazlaştırma kapasitesiyle Polonya ve Fransa izleyecek.
İZMİR'DE DEVREYE ALINMIŞTI
Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU) GDF Suez Neptune, geçen yıl Aralık ayında İzmir'de devreye alınmıştı. İkinci FSRU'nun Ocak 2018'de Hatay Dörtyol'da, üçüncü FSRU'nun ise aynı yıl içinde Ege Denizi'nin kuzeyinde yer alan Saros Körfezi'nde faaliyete geçmesi planlanıyor.
HEDEFLENEN KAPASİTEYE ULAŞACAK
Devreye alınacak bu iki terminal sayesinde sisteme yıllık yaklaşık 15 milyar metreküp gaz verilebilecek. Ayrıca, mevcut LNG terminallerindeki kapasitesi artırım çalışmalarıyla bu alanda hedeflenen kapasiteye ulaşılacak.
Kaynak: haberinburada
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