TÜRKİYE, SUUDİ ARABİSTAN'A KAMİKAZE İHA SATACAK
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Davut Yılmaz, Suudi Arabistan ile kamikaze insansız hava araçlarının satışını görüştüklerini söyledi.
Suudi Arabistan ile başta kamikaze İHA'ların satımı olmak üzere farklı alanlarda görüşmelerin devam ettiğini aktaran Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Davut Yılmaz, İHA'larla ilgili görüşmelerin olumlu yönde devam ettiğini söyledi. Suudi Arabistan ile siber güvenlik ve havacılık sertifikası konularında üzerinde çalıştıkları farklı projelerin de olduğunu aktaran Yılmaz, onların da yakın zaman içinde imzalanacağını düşündüklerini belirtti.
"TEKNOLOJİ ANLAMINDA GEREKLİ OLGUNLUĞA ULAŞTIK"
Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin 2023 Vizyonu'na benzer "2030 Vizyonu" olduğunu hatırlatan Yılmaz, STM ve diğer Türk şirketleri olarak Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu'nu karşılayabileceklerini düşündüklerini söyledi.
Bu çerçevede 2030 yılına kadar gerçekleştirilecek belli başlı projelerde lokalizasyon şartı getirildiğinin görüldüğünü belirten Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bu da bizim için şöyle önemli, siz eğer bir ülkeye bu tarzda bir lokalizasyon vaadi yapıyorsanız teknoloji sizde belli bir seviyeye gelmiş demektir. Dolayısıyla biz bunu eğer karşı tarafa vaat ediyorsak biz de en azında teknoloji anlamında belli bir olgunluğa gelmişizdir ve bu da Türkiye için çok güzel bir gelişme."
Kaynak: haberinburada
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