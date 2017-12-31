Tıbbi cihazlarda dışa bağımlılık sona eriyor. Hükümet, 2.6 milyar dolarlık tıbbi görüntüleme cihazları pazarında ithalat yüzde 85'e ulaşınca yerli üretim için harekete geçti. Ortak bir projeyle manyetik rezonans, ultrason, bilgisayarlı tomografi ve dijital röntgen cihazlarının yerlileştirilmesi için çalışma başlatıldı. 2017-2021 Tıbbı Cihaz Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı'na göre, hedef, 2018'de 494 milyar dolara ulaşacak dünya tıbbi cihaz pazarında Türkiye'nin yüzde 1'e varan pazar payını ilk aşamada ikiye katlamak.

"ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan bir soru önergesine verdiği yanıtta şunları kaydetti: "Ülkemizde yerli üretimin artırılmasına yönelik olarak başbakanlık genelgesiyle kurulan, Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, TÜBİTAK, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu üyelerinden oluşan 'Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi'nin tıbbi cihaz yerlileştirme konusundaki çalışmaları devam ediyor. Başkanı olduğum komitenin sekretarya görevi ise Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nca yürütülüyor. Yerli üretimin artırılmasına katkı vermek amacıyla sektör temsilcileri, üreticiler, ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yapılıyor."

ALIM GARANTİSİ

Demircan, bu sektöre yönelik kamu alım garantisi verileceğini ve buna dönük düzenlemenin yapıldığını belirterek şunları söyledi: "Bu komite tarafından manyetik rezonans, ultrason, bilgisayarlı tomografi, dijital röntgen ve hasta başı monitörü cihazlarının yerlileştirilmesi çalışmalarına başlanması için karar verildi.

Ayrıca yerlileştirilmesi ile katma değer sağlayabilecek tıbbi sarf malzemelerin belirlenmesi için de çalışmalara başlandı. Bunlara ek olarak kamu alım garantisi verilmesi yönünde de düzenleme yapıldı. Buna ilişkin esasların ilgili kurumlar tarafından yayımlanmasını bekliyoruz. Ülkemizde üretim yapmayı planlayanlar, gerekli bilgilendirmeler yapılarak diğer ilgili kurumlara yönlendirildi."

MR ÇEKİMİNDE DÜNYA LİDERİYİZ

Manyetik rezonans görüntülemenin kısa ismi olan MR cihazlarının maliyeti 3 milyon TL'yi buluyor. Türkiye MR çekiminde dünya lideri. Bin kişiye 143 MR ile ilk sırayı alan Türkiye'de, çekim fiyatları da büyük paralar tutuyor. Devlet hastanelerinde 70 ila 100 TL arasında olan MR çekim fiyatları, özel hastanelerde 400-450 TL'den başlıyor.

494,6 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Sağlık Bakanlığı'nın 2017-2021 Tıbbi Cihaz Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı'na göre, dünyada tıbbi cihaz pazarının 363.8 milyar dolardan 2018'de 494.6 milyar dolara, 2019'da ise 513.5 milyar dolara yükseleceği öngörülüyor. Tıbbi cihaz pazar payının yüzde 49'una ABD, yüzde 12'sine Japonya, Yüzde 11'ine Almanya sahip. Türkiye'nin bu pazardaki payı ise sadece yüzde 1. Dünyada 30 tıbbi cihaz firması pazarın yüzde 89'una sahipken, kalan yüzde 11'lik payı ise 27 bin firma paylaşıyor.

"DIŞA BAĞIMILIK AZALMALI"

Türkiye'de tıbbi cihaz pazarı 2.6 milyar dolar, bunun yüzde 85.1'i ithalat. Ülkemizde 2 milyon 414 bin 663'ü ithal olmak üzere toplam 6 milyon 90 bin 54 kayıtlı imal ve ithal ürün, 4 bin 588 imalatçı ve ithalatçı firma var. 2017-2021 Eylem Planı'nda tıbbi cihaz sektörünün gelişmesi ve rekabet seviyesine erişmesi için şu öneriler yer alıyor:

- Kamu-üniversite-sanayi işbirliği ile yeni programlar oluşturulmalı. - İthalatı yapılan tıbbi cihazlara ilişkin ürün güvenliği tedbirleri artırılmalı.- Satış sonrası hizmet sorumlulukları artırılmalı.- Yerli tıbbi cihaz ve malzemelerinin envanteri çıkarılarak dışa bağımlılık azaltılmalı.- Tıbbi cihaza yönelik organize sanayi bölgeleri oluşturulmalı.- Tıbbi cihazlarla ilgili, "Tıbbi Cihaz İhracatçı Birliği" oluşturulmalı.- Uluslararası işbirliği artırılarak yerli üretimde yüksek teknolojili tıbbi cihazlara geçiş hızlandırılmalı.- Akredite test laboratuvarları kurulması desteklenmeli. Kaynak: Milliyet

Kaynak: haberinburada