Son Dakika! Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, "PKK saldırılarıyla ilgili Almanya'ya nota verildi. Münbiç konusunda ABD ile devam eden müzakerelerde belli noktaya gelindi." dedi.

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, son günlerde Almanya'daki Türklere karşı PKK'lılara tarafından yapılan saldırılar nedeniyle Türkiye'nin Almanya'ya nota verdiğini söyledi.

Bozdağ ayrıca, Münbiç konusunda ABD ile devam eden müzakerelerde belli noktaya gelindiğini söyledi.

"ALMANYA'YA NOTA VERİLMİŞTİR"

İşte Bozdağ'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bu saldırılardan büyük endişe duyuyoruz. Pek çok şehirde Türklere ait camilere, derneklere saldırlar yapılıyor. Yakalananlar var mı? görmedik. Alman Hükümetine diyoruz ki bu suçları işleyenleri yakalamak Alman Hükümeti'nin görevidir. Türkiye'yi her fırsatta eleştirenlerin bu saldırılar karşısında sessiz kalması düşündürücüdür. Bu konuda tedbir almadıklarını görüyoruz. Alman Hükümeti'nin de bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Almanya'da Türklere yönelik saldırılara ilişkin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne bir nota verilmiştir.

"MÜZAKERELER SONUNDA BELLİ NOKTAYA GELİNDİ"

Müzakere sonunda belli bir noktaya gelindi. Münbiç'te terör unsurları istemediğimizi belirttik

Anlaşma sağlanamazsa Türkiye teröristleri temizlemeye kararlı

Kaynak: haberinburada