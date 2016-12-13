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türkiye ve rusya ateşkes için buluşuyor!

TÜRKİYE VE RUSYA ATEŞKES İÇİN BULUŞUYOR!

Reuters haber ajansı, Türkiye ve Rusya'nın yarın Halep'i görüşmek üzere bir araya geleceğini son dakika olarak duyurdu.

Tarih : 13 Aralık 2016, 12:25
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Reuters haber ajansı, Türkiye ve Rusya'nın yarın Halep'i görüşmek üzere bir araya geleceğini son dakika olarak duyurdu. Taraflar, Halep'te dar bir alana sıkışan muhaliflerin tahliyesi için güvenli bir koridor ve ateşkesi masaya yatıracak.



Savaşın bitmesinin an meselesi olduğu Halep'te, Birleşmiş Milletler sivilleri hedef alan katliam nedeniyle alarma geçti. Rejimin muhaliflerle bağlantılı oldukları iddiasıyla onlarca sivili kurşuna dizdiği bildiriliyor.



Rusya, kentin doğusunda muhaliflerin elinde kalan bölgenin üç kilometreyi geçmediğini duyurdu.



Rejim taraftarları, ordunun ilerleyişini kutlamak için kentin batısında arabalarına binerek tur attı.



 



kaynak:milliyet








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