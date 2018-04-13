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Türkiye Ve Rusya İmzaları Attı! 6 Milyon Rus Geliyor
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Türkiye ve Rusya imzaları attı! 6 milyon Rus geliyor

TÜRKİYE VE RUSYA İMZALARI ATTI! 6 MİLYON RUS GELİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Arısoy, Rusya ile imzalanan "Turizm Eylem Planı" anlaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "6 milyon Rus vatandaşını ağırlamak için hazırlıklarımız tamam" dedi.

Tarih : 13 Nisan 2018, 22:50
Puan Ver : Türkiye Ve Rusya İmzaları Attı! 6 Milyon Rus Geliyor(8/10)4

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, "Bu yıl 6 milyon civarında Rus vatandaşını en üst düzeyde ağırlamak için bütün hazırlıkları sektör ve paydaşlarımızla tamamlamış bulunuyoruz." dedi.

TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDA TURİZM ANLAŞMASI İMZALANDI

Türkiye - Rusya Misafirperverlik Forumu, Serik ilçesindeki Belek turizm merkezinde yapıldı.

Forumun ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Arısoy ile Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkan Yardımcısı Nikolay Korolev arasında "2018-2019 Turizm Eylem Planı" imzalandı.

Arısoy, yaptığı konuşmada, Türkiye-Rusya Misafirperverlik Forumu'nun çok verimli geçtiğini söyledi.

"6 MİLYON RUS VATANDAŞINI AĞIRLAMAYA HAZIRIZ"

Türkiye ve Rusya arasında derin ve gelişmiş ilişki bulunduğunu belirten Arısoy, bu forumun ilişkilere renk kattığını dile getirdi.

Geçen yıl Türkiye'nin çok sayıda Rusya Federasyonu vatandaşını ağırladığını, bundan da memnun olduklarını ifade eden Arısoy, "Bu yıl 6 milyon civarında Rus vatandaşını en üst düzeyde ağırlamak için bütün hazırlıkları sektör ve paydaşlarımızla tamamlamış bulunuyoruz." dedi.

"RUS TURİSTLER ANTALYA'YI ÇOK SEVİYOR"

Korolev de Antalya'nın dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca turisti ağırladığını, Rus turistlerin kente akın ettiklerini anlattı.

Antalya'da turizm sezonunun açıldığını belirten Korolev, şunları kaydetti:

"Rus turistler, Antalya'yı oldukça seviyor. Ortak amacımız, Rus turistlerin güvenliğini sağlamak. Aldıkları hizmetin kaliteli olmasını sağlamak ve çözüm getirmek. Bizim ana amacımız turistlerimizin karşılaşabileceği sorunları en aza indirgeyerek bu sorunlar ortaya çıktığı zaman önceden çözmektir. Türk meslektaşlarımız bunun için elinden geleni yapacaktır. İkinci önemli konu ise iki ülke arasında turistlerin her türlü desteği arkasına alması. Bizim ortak çalışmalarımız ve emeğimiz sonucu bu sorunların tamamı çözülecektir. Bu süreçte karşılaşabileceğimiz bütün sorunlar ortadan kaldırılacaktır. Özellikle vize konusu çözüme kavuşacaktır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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