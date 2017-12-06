BBC'nin haberine göre; Avrupa Birliği ilk kez vergi cenneti raporunu yayımladı. Merakla beklenen raporda Türkiye gri listede yer aldı. 47 ülkenin bulunduğu listede aralarında Saint Lucia, Barbados ve Güney Kore'nin olduğu 17 ülke kara listeye girdi. Hong Kong, Jersey Adaları, Bermuda ve Cayman Adaları İsviçre ve Türkiye ise gri listede yer aldı.

"DÜNYA ÇAPINDA DAHA GENİŞ BİR LİSTE HAZIRLANACAK"

Listenin Panama Belgeleri ve Paradise Papers'ın yayımlanmasının ardından oluşturulduğuna dikkat çekilirken Avrupa Birliği Vergi Komiseri Pierre Moscovici, "Raporu hazırlamamız ilk adımı atmamız anlamında önemliydi.

Avrupa Birliği kendi listesini yayımladı. Dünya çapında ise çok daha geniş bir liste oluşturulabileceğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Estonya Maliye Bakanı Toomas Toniste konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Vergi kaçırılmaması konusunda bizimle işbirliği yapan ülkelerin olması son derece mutluluk verici" açıklamasını yaptı.

Kaynak: haberinburada