TÜRKİYE YAKALADI KANADA'YA İADE ETTİ
Terör örgütü DEAŞ'a katılmak üzere ülkesinden ayrılıp geldiği Türkiye'de geçen yıl güvenlik güçlerince yakalanan Kanada vatandaşı Pamir Hakimzade (27), iade edildiği Toronto'da gözaltına alındı.
Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'den yapılan yazılı açıklamada, ulusal güvenlik soruşturması SACHET Projesi kapsamında görevli RCMP Entegre Ulusal Güvenlik Uygulama Ekibinin, Hakimzade'yi Toronto'da gözaltına aldığı duyuruldu.
Açıklamada, 2014 yılı sonbaharında DEAŞ'a katılmak üzere Kanada'dan ayrıldığı saptanan Hakimzade hakkında, Türkiye'de gözaltına alınmasını takiben 2016 yılı ocak ayı başında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
kaynak:sabah
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