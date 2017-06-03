Hollandalı yıldız, bir taraftarın, “Beşiktaş'a gelecek misin?”şeklindeki sorusunu ise yanıtsız bıraktı ve sadece gülmekle yetindi







Fenerbahçe, kadrosunda tutmak istediği Jeremain Lens'in transferini kulübü Sunderland'in yeniden kiralamaya sıcak bakmaması nedeniyle askıya alırken, gözler Beşiktaş'a çevrildi. Başkan Fikret Orman'ın ciddi bir şekilde ilgilendiklerini açıkladığı Hollandalı yıldızı, alışveriş merkezi Zorlu Center'da gören siyah-beyazlı taraftarlar, merak edileni birinci elden öğrenmeye çalıştı.



Lens, kendisine yöneltilen, "Beşiktaş'a gelecek misin?" sorusunu cevapsız bırakırken, sadece gülmekle yetindi. Hollandalı yıldız, "Fenerbahçe'de kalıyor musun?" sorusuna ise "Türkiye'de başka takıma gidiyorum" yanıtını verdi. Taraftarlar, tecrübeli futbolcunun bu cevabını, "Beşiktaş'a geliyor" şeklinde yorumladı. Lens'in durumunun birkaç haftalık süreçte netlik kazanması bekleniyor.











kaynak:sabah