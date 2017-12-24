Bakan Sarıeroğlu, Müjdeyi Verdi: Kadroya Geçen Taşeronların Maaşları Artacak
Türkiye'de Bir İlk! 197 Farklı Kuş Türü Olacak
Galatasaray'ın Eski Yıldızı Emmanuel Eboue İntiharın Eşiğinde!
Ölen Yakınları Üzerinden Nemalananlar Tek Tek Tespit Edilecek
Enerji Bakanlığı, Yerli Enerji Santrallerine Teşvik Verecek
Vergi Borcuna Sadık Mükellefe Yüzde 5 İndirim
Ardahanlılar Depolarını Gürcistan'da Dolduruyor
Son Dört Sezonun En Kötü Beşiktaş'ı
Galatasaray'a Müjde! Yıldız Futbolcu Geri Dönüyor
Süper Lig'deki Rekabet Kulüplerin Kasalarını Dolduruyor
Domagoj Vida'nın Beşiktaş'a Maliyeti Belli Oldu!
Konut Aidatı En Düşük Fatih'te, En Yüksek Sarıyer'de
Bitcoin'le İlgili Flaş İddia: Bir Gecede Çöker
Borsa İstanbul'a Yabancı Girişi 8 Kat Arttı
Kentsel Dönüşümde Faiz Desteği Kapsamı Genişliyor
Erdoğan'ın Üyası Meclis Gündemine Taşındı
Volkan Demirel, Süper Ligde Bir İlki Başardı
Arda Turan Beşiktaş'tan Haber Bekliyor
Başarılı Olan Sözleşmeli Öğretmen Kadroya Alınacak
İşte Yeni Khk İle Kapatılan Kurumların Tam Listesi

Türkiye'de bir ilk! 197 farklı kuş türü olacak

TÜRKİYE'DE BİR İLK! 197 FARKLI KUŞ TÜRÜ OLACAK

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, 197 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü'nde Türkiye'nin ilk engelsiz kuş gözlem kulesi inşa edilecek.

Tarih : 24 Aralık 2017, 17:00
Puan Ver : Türkiye'de Bir İlk! 197 Farklı Kuş Türü Olacak(10/10)6

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, görme, işitme ve fiziki engelli vatandaşların bütün alanlardaki hak ve hizmetlere ulaşabilmesi için Yalova'da bulunan Hersek Lagünü'ne Türkiye'nin ilk engelsiz kuş gözlem kulesi yapılacak. Yaklaşık 500 bin lira yatırım bedeliyle inşa edilecek kuş gözlem kulesi, 2018'de tamamlanacak.

DOĞAYLA UYUM SAĞLAMASI İÇİN AHŞAP GİYDİRME YAPILACAK

Alandaki kuş zenginliğinin ve çeşitliliğinin oluşturduğu estetik görsel güzelliğin tanıtılması, ilgi grupların, araştırmacıların ve alana gelen ziyaretçilerin sulak alan habitatına zarar vermeden gözlem yapabilmesi amacıyla inşa edilecek kule, 18,5 metre yüksekliğinde olacak. 7 katlı çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek kulede, tabiata uyumlu olması amacıyla ahşap giydirme yapılacak.

Kuş gözlem kulesinin en önemli özelliği ise alana gelen yaşlı ve engelli bireylerin her kata rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlayacak asansör sisteminin bulunması.

"ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN HAYAT KOLAYLAŞTIRILMALI"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, engelli bireyler için hayatın kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

Eroğlu, "Engelsiz kuş gözlem kulesi gibi engelli bireylerin hayatını kolaylaştırıcı yatırımları, temel insan hakları ve insan onurunun vazgeçilemez olduğu şuuruyla yaptığımız bütün yatırımlarda göz önünde bulunduruyoruz." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  De  Bir  İlk  197  Farklı  Kuş  Türü  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER