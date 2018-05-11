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Türkiye'de bir ilk! VAR sistemi ile penaltı verildi

TÜRKİYE'DE BİR İLK! VAR SİSTEMİ İLE PENALTI VERİLDİ

Erzurumspor ile Ümraniyespor arasındaki mücadelede Türkiye'de ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi ile bir penaltı kararı verildi.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 23:40
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Erzurumspor ile Ümraniyespor arasındaki mücadelede Türkiye'de ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi ile bir penaltı kararı verildi.

KARŞILAŞMADA BİR İLK YAŞANDI

Spor Toto 1. Lig play-off turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Ümraniyespor arasındaki karşılaşmada bir ilk yaşandı.

"VAR" SİTEMİ İLE İLK PENALTI

Türkiye'de ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi ile bir karar verildi. Hakem Arda Kardeşler Video Yardımcı Hakem Sistemi ile Erzurumspor lehine bir penaltı kararı verdi. Kazanılan penaltıda Nobre topu ağlara göndermeyi başardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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