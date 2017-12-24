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Türkiye'de Bir İlki Başardılar! Salyangoz Yetiştirip, İhraç Edecekler

TÜRKİYE'DE BİR İLKİ BAŞARDILAR! SALYANGOZ YETİŞTİRİP, İHRAÇ EDECEKLER

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çocukluk arkadaşı 2 mühendis, Türkiye'de bir ilki başararak ihraç etmek üzere salyangoz tesisi kurdu.

Tarih : 24 Aralık 2017, 20:30
Puan Ver : Türkiye'de Bir İlki Başardılar! Salyangoz Yetiştirip, İhraç Edecekler(8/10)4

İnşaat Mühendisi Yusuf Murat Genç ile İşletme Mühendisi Mustafa Sarıoğlu, el ele vererek mayıs ayında Çınar Mahallesi'nde Helix Axepersa Muller türü salyangoz üretim çiftliği kurdu. Kurdukları çiftlikle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Sarıoğlu, 2,5 milyon liraya mal olan tesiste yüksek teknoloji kullandıklarını, hedeflerinin yılda 100 bin ton salyangoz üretimi olduğunu söyledi.

AVRUPA'DA DOĞADAN TOPLANMASI YASAK

Salyangozun daha çok İspanya ve İtalya'da tüketildiğini aktaran Sarıoğlu, "Avrupa'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için doğadan toplanması yasak. Dolaysıyla sadece çiftliklerde üretiliyor. O da talebi karşılamıyor." dedi.

Sarıoğlu, Türkiye'den toplanan salyangozların işlenerek İspanya ve İtalya gibi ülkelere gönderildiğini kaydederek, "Biz en çok talep gören türü, ana vatanı Ege kıyılarında üretmeyi düşündük. Kuşadası iklim olarak üretime çok uygun, bu nedenle Türkiye'nin ilk entegre salyangoz çiftliğini burada kurduk." ifadelerini kullandı.

KOZMETİKTE DE KULLANILACAK

Ürünün kozmetik sektöründe kullanıldığına işaret eden Sarıoğlu, şöyle konuştu:

"Salyangozu öldürmeden salgısını alacak teknolojinin siparişlerini verdik. Bunu iç piyasa için düşünüyoruz. Hiçbir kimyasal kullanmadan olduğu gibi kullanacağız. Uzak Doğu'da bir çok lüks SPA'da salyangozlar insan teni üzerinde canlı olarak yürütülüyor. Ameliyat sonrası yaraların iyileşmesi için kullanılıyor. Çok temiz bir salgı salgılıyorlar."Genç ise 2018'in ilk haftasında İspanya'ya 10 ton ürün göndermeyi planladıklarını, Avrupa ülkelerine daha fazla ürün göndermek için çalışma yaptıklarını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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