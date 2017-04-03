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türkiye'de elektrik üretiminde bir ilk

TÜRKİYE'DE ELEKTRİK ÜRETİMİNDE BİR İLK

Türkiye'de ilk kez Zonguldak'ta dalgadan elektrik üretilecek.

Tarih : 03 Nisan 2017, 17:29
Puan Ver : Türkiye'de Elektrik Üretiminde Bir İlk(6/10)4


Zonguldak Valiliği, Bülent Ecevit Üniversitesi, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Avustralyalı firma arasında önümüzdeki Nisan ayında dalga enerjisinden elektrik üretilmesi için protokol imzalanacak.



Pilot dalga enerji santralinde üretilecek olan elektrik, Zonguldak Valiliğinin Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki sahil kenarında 27 dönümlük alanda yapacağı Manolya Park'ta kullanılacak. 50 kilovatlık üretim yapması planlanan tesisin 25 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte olduğu belirtildi.



 



kaynak:ahaber








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