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Türkiye'de En Az Kullanılan İsim Belli Oldu
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Türkiye'de en az kullanılan isim belli oldu

TÜRKİYE'DE EN AZ KULLANILAN İSİM BELLİ OLDU

Türkiye'de mevsim isimleri nadiren kullanılıyor olsa da "kış" kelimesini isim olarak kullanan kimse yok. Ancak kara kış anlamına gelen zemheri kelimesini ismi olarak kullanan 3 vatandaş bulunuyor.

Tarih : 09 Aralık 2017, 20:40
Puan Ver : Türkiye'de En Az Kullanılan İsim Belli Oldu(9/10)5

80 milyonluk Türkiye nüfusunun yarısı 10 ismi paylaşıyor. Bazı isimlere ise o kadar nadir rastlanıyor ki adaşlarını bulmaları neredeyse imkansız.

ERKEKLERDE MEHMET, KADINLARDA FATMA

Türkiye'de en çok kullanılan erkek isimleri Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali, Hüseyin olarak sıralanıyor. Kadın isimlerinde; Fatma, Ayşe, Emine, Hatice ve Zeynep en sık rastlanan isimler.

SADECE 3 KİŞİDE ZEMHERİ İSMİ VAR

En az kullanılan isim ise Zemheri. "Kışın en şiddetli zamanı, kara kış" anlamına gelen zemheri kelimesini isim olarak kullanan kişi sayısı sadece 3. Zemheri ismi, yalnızca erkeklere verilmiş durumda.

Mevsim isimleri nadir de olsa kullanılıyor. Yaz ismine sahip 232, Sonbahar ismine sahip 174 kişi, İlkbahar ismine sahip 128 kişi bulunuyor. Kış kelimesi ise hiç kimseye konuşmamış durumda. Ancak kara kış anlamına gelen zemheri az da olsa tercih edilmiş.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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