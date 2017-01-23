İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Türkiye'de ilk kez görülen toz halinde bir uyuşturucu madde ele geçirildi.



Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Türkiye'de ilk kez görülen toz halinde bir uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anı güvenlik kameralarına yansırken, toz maddenin bir kilosu ile 900 kilo sentetik uyuşturucu imal edilebileceği belirtildi.







Uyuşturucuyu Hong Kong'dan Türkiye'ye getiren E.S. isimli kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.







kaynak:yenişafak