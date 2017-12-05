TÜRKİYE'DE İLK RESMİ MÜTFÜ NİKAHI ERDOĞAN'IN ŞAHİTLİĞİNDE KIYILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin oğlunun nikah şahitliğini yaptı. Nikahı Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu kıydı. Türkiye'de ilk defa müftü resmi nikah kıydı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin oğlunun düğün törenine katıldı. Çiftin şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Kahraman ve Başbakan Yıldırım yaparken nikahı Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu kıydı. Türkiye'de ilk defa müftü resmi nikah kıydı.
NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ ERDOĞAN YAPTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin oğlunun nikah şahitliğini yaptı.
BAŞBAKAN VE MECLİS BAŞKANI DA ORADAYDI
Bakan Canikli'nin oğlu Furkan Canikli ile Rabia Tuna bir otelde düzenlenen törenle evlendi.
Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun kıydığı nikahta, çiftin şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım yaptı.
Kaynak: haberinburada
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