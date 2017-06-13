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türkiye'de işsizlik oranı düşebilir

TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK ORANI DÜŞEBİLİR

ManpowerGroup'un 2017'nin 3'üncü çeyreğine dair yaptığı İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre, net istihdam oranındaki artış Türkiye genelinde de işsizliğin düşebileceğini gösteriyor.

Tarih : 13 Haziran 2017, 12:24
Puan Ver : Türkiye'de İşsizlik Oranı Düşebilir(7/10)9


ManpowerGroup 2017 yılının üçüncü çeyreğinde istihdam pazarı faaliyetlerine ilişkin tahminlerde bulunmak üzere Türkiye'de 1.003 işverenle görüşmeler gerçekleştirdi. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'deki işverenler önümüzdeki üç ayda işe alımla ilgili pozitif planları olduğunu belirtiyor.



İşverenlerin yüzde 27'si istihdam artışı beklerken yüzde 7'sinin düşüş olacağını öngörmesi ve yüzde 63'ünün de hiçbir değişiklik planlamaması, Net İstihdam Görünümünün +yüzde 20 olduğunu gösteriyor. Verilerin mevsimsel dalgalanmalara izin verecek şekilde ayarlanmasının ardından görünüm +yüzde 15'i gösteriyor. Önceki çeyreğe göre yüzde 5 daha güçlü olan işe alım beklentileri, 2016'nın üçüncü çeyreğine göre yüzde 10'luk bir iyileşme sergiliyor.



 



kaynak:habertürk








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