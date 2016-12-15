

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan artarak yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı, 420 bin kişi artarak 3 milyon 523 bin kişi oldu.







kaynak:trthaber