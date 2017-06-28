

Nantes Başkanı Waldemir Kita, kendisine yöneltilen "Hatem Ben Arfa'ya olan ilginiz ne aşamada" şeklindeki soruya "Ben Arfa ile ilgilendik ancak kendisi Türkiye'de oynayacak gibi gözüküyor. Yine de ilgimizi sürdürüyoruz, yıllık net 2.5 milyon Euro'luk ücreti bizi bir hayli zorluyor" açıklamasını yaptı. Bu sözler, Türkiye'de transfer gündeminin 1 numarasına oturdu. Başkan Kita, Türkiye'den takım ismi vermezken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mayıs ayında orta sahada oynayan yıldız için Paris Saint Germain'e teklif yaptığı öğrenildi. Galatasaray, Belhanda'yı dün resmen açıklayıp transferden çekilirken, Fenerbahçe'nin Ben Arfa'dan yanıt beklediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler geçen yaz döneminde de bu oyuncuyu almayı çok istemişti.







3 KUPA BİRDEN



30 yaşındaki Ben Arfa'nın takımı PSG geçen sezon Fransa Süper Kupası, Fransa Kupası ve Lig Kupası'nı müzesine götürdü.







kaynak:sabah