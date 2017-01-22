Türkiye'de şu anda her 3 kişiden birisi fazla kilolu ya da obez grubunda yer alıyor.



Obezite ve Metabolizma Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Murat Üstün, Türkiye'de her 3 kişiden birisi fazla kilolu ya da obez grubunda yer aldığını belirterek, "Obezite cerrahisi gerektirecek ağırlıkta olan hasta sayısının da ortalama 1,5 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor." dedi.



Üstün, Obezite ve Metabolizma Cerrahisi Merkezi tarafından düzenlenen "4. Obezite Destek Toplantısı"nda, obezite cerrahisinin güncel gelişimini paylaşmak, hastaların merak ettiği soruları yanıtlamak ve obezite cerrahisi adayı olan hastalara cerrahi hakkında bilgi vermek amacıyla toplandıklarını söyledi.



Uzun yıllardır obezite ve metabolizma cerrahisiyle ilgilendiğini belirten Üstün, obezitenin birçok hastalığı da beraberinde getiren ana hastalık olarak salgın düzeyde arttığına dikkati çekti.



Opr. Dr. Üstün, obezitenin sadece fazla yemek yemekten kaynaklanan bir hastalık olmadığının altını çizerek, hastalıkta genetik, çevresel ve psikolojik faktörlerin etkili olduğunu anlattı.



Obeziteye yakalanmada cinsiyetin de önemli olduğuna işaret eden Üstün, kadınlarda bu hastalığın erkeklere göre daha yüksek oranda görüldüğünü belirtti.



















kaynak:memurlar