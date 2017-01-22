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türkiye'de şu anda her 3 kişiden birisi fazla kilolu

TÜRKİYE'DE ŞU ANDA HER 3 KİŞİDEN BİRİSİ FAZLA KİLOLU

Türkiye'de şu anda her 3 kişiden birisi fazla kilolu ya da obez grubunda yer alıyor.

Tarih : 22 Ocak 2017, 10:27
Puan Ver : Türkiye'de Şu Anda Her 3 Kişiden Birisi Fazla Kilolu(7/10)5


Obezite ve Metabolizma Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Murat Üstün, Türkiye'de her 3 kişiden birisi fazla kilolu ya da obez grubunda yer aldığını belirterek, "Obezite cerrahisi gerektirecek ağırlıkta olan hasta sayısının da ortalama 1,5 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor." dedi.



Üstün, Obezite ve Metabolizma Cerrahisi Merkezi tarafından düzenlenen "4. Obezite Destek Toplantısı"nda, obezite cerrahisinin güncel gelişimini paylaşmak, hastaların merak ettiği soruları yanıtlamak ve obezite cerrahisi adayı olan hastalara cerrahi hakkında bilgi vermek amacıyla toplandıklarını söyledi.



Uzun yıllardır obezite ve metabolizma cerrahisiyle ilgilendiğini belirten Üstün, obezitenin birçok hastalığı da beraberinde getiren ana hastalık olarak salgın düzeyde arttığına dikkati çekti.



Opr. Dr. Üstün, obezitenin sadece fazla yemek yemekten kaynaklanan bir hastalık olmadığının altını çizerek, hastalıkta genetik, çevresel ve psikolojik faktörlerin etkili olduğunu anlattı.



Obeziteye yakalanmada cinsiyetin de önemli olduğuna işaret eden Üstün, kadınlarda bu hastalığın erkeklere göre daha yüksek oranda görüldüğünü belirtti.



 



 



 



 



kaynak:memurlar








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