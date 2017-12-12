Müslüman ülkeler birbirlerine karşı silah kullanıyor, İsrail'i ise sadece kınamakla yetiniyor. Yarın İstanbul'da toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde, Kudüs konusunda güçlü karar çıkması bekleniyor. Müslüman liderler, kınama mesajlarının ötesine geçip ABD'yi provokatif Kudüs kararından vazgeçirecek; Filistin topraklarını işgal edip Filistinlileri acımasızca katleden İsrail'i cezalandıracak adımlar atacak.

İİT, YARIN İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

ABD Başkanı Donald Trump'ın İslam dünyasını ayağa kaldıran Kudüs kararı sonrası Türkiye'nin davetiyle yarın olağanüstü toplanacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) İstanbul zirvesi şimdiden önemli bir caydırıcı unsur haline geldi. 1969 yılında 'özgür Filistin' için kurulan İİT'nin kınama mesajlarının ötesine geçip, ABD'yi provokatif Kudüs kararından vazgeçirecek, Filistin topraklarını işgal edip, Filistinlileri acımasızca katleden İsrail'i cezalandıracak adımlar atmalı.

İŞTE ZİRVEDE ALINACAK 0LASI 24 KARAR

Teşkilatın özgür Filistin için alması gereken olası kararlar şöyle:

1 Kudüs, Filistin Devleti'nin başkentidir ve bu gerçek sorgulanamaz.

2 Kudüs, bütün bölgesel tartışmaların dışında tutulmalıdır.

3 İsrail bir işgal devletidir ve işgal ettiği Filistin topraklarından derhal çekilmelidir. Hiçbir uluslararası girişimin bu işgali meşrulaştırmasına izin verilemez.

4 ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail başkenti ilan eden kararı yok hükmündedir, uygulanmamasına yönelik girişimler acilen başlatılmalı, etkili önlemlerle bu karar uygulanamaz hale getirilmelidir.

5 Müslüman ülkeleri Kudüs konusunda tavize zorlayan her girişim ve baskı kesinlikle reddedilmelidir.

6 Kudüs, İsrail ile "barış" ya da "yakınlaşma" adı altında hiçbir şekilde pazarlık malzemesi olarak görülemez, masaya sürülemez. Bunu yapan ülkeler kınanmalı, baskı altına alınmalıdır.

7 Müslüman ülkeler, Kudüs'ü İsrail başkenti gören bütün girişimleri reddettiklerini açıkça ve toplu olarak dünyaya ilan etmelidir.

8 İsrail ile "barış" adı altında yürütülen bütün müzakereler derhal sona erdirilmelidir. Siyasi, askeri ve ekonomik alanda bütün ortak projelere son verilmelidir.

9 Müslüman ülkeler, İsrail ile ekonomik ve siyasi bağlarını kesinlikle kesmelidir.

10 İsrail yönetimine ağır ekonomik ve siyasi baskı uygulanmalı, Filistin'i savunmak tartışma dışı bir karar olarak not edilmeli, İsrail bölgeden tecrit edilmelidir.

11 İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Zirvesi'nde Kudüs konusunda tarihi bir adım atılmalı, güçlü kararlar alınmalı, Müslüman ülkeler siyasi güçlerini ve bağımsız hareket kaabiliyetlerini göstermelidir.

12 İİT ülkeleri ABD'deki büyükelçilerini "istişare" adı altında derhal ve aynı anda geri çağırmalıdır.

13 Müslüman ülkeler, Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul eden ülkelerle de ilişkilerini sınırlamalı, dondurmalı hatta sona erdirmelidir.

14 Özellikle Avrupa ülkelerine bu yönde yoğun baskı uygulamalı, güçlü lobi çalışmaları için özel birimler oluşturmalı, etkili çalışmalara acilen başlanmalıdır.

15 Avrupa Birliği, Rusya ve Çin gibi ülkeler nezdinde girişimler başlatılmalı, uluslararası örgütler harekete geçirilmeli, ABD Başkanı Trump'ın kararının Hristiyan dünyanın kutsallarını da çiğnediği tezi işlenmelidir.

16 Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesi Hristiyan dünya için de kabul edilemez. Bu yüzden özellikle Doğu kiliseleri ve Hristiyan din adamları İstanbul'da toplanmalı, ortak bir karar için teşvik edilmelidir.

17 ABD, İsrail-Filistin barış görüşmelerinde tarafsızlığını yitirmiştir. ABD yönetimi artık Ortadoğu barış görüşmelerinde muhatap olarak kabul edilmemelidir. Müslüman ülkelerin tamamı, ABD'ye barışın tarafı olarak görmeyeceğini deklare etmelidir.

18 Müslüman ülkeler, Kudüs'ü savunmak için ortak bir güç oluşturmalı, bir savunma hattı kurmalı, büyük kitlesel hareketleri teşvik etmeli ve yönetmelidir. Böylece küresel ölçekte baskı mekanizması harekete geçirilmelidir.

19 Müslüman ülkeler Ortak Barış Ordusu kurmalı, bu gücün içinde Kudüs'ü Koruma Gücü adı altında bir birim oluşturulmalıdır.

20 Müslüman ülkeler, İİT bünyesinde bir "Kudüs Fonu" oluşturmalı, Filistin halkının Batılı ülkelere ekonomik bağımlılığı sona erdirilmelidir.

21 Müslüman ülkelerin hava sahası İsrail uçaklarına kapatılmalı, İsrail ve ABD ile istihbarat paylaşımları derhal durdurulmalıdır.

22 İsrail'in Müslüman ülkelere yönelik askeri müdahalelerine çok sert reaksiyon gösterilmeli, bu müdahaleleri önleyecek mekanizmalar, ortaklıklar kurulmalıdır.

23 Müslüman ülkeler, kendi aralarındaki çatışmalara acilen son vermeli, ABD ve İsrail'in bütün ülkeleri tehdit ettiği gerçeği ile hareket etmeli, bu tehdide karşı dayanışma hatları oluşturmalıdır.

24 İİT'nin merkezi İstanbul'a taşınmalı, genel sekreterliği İstanbul'dan yürütülmelidir.

LİDERLER GEÇİDİNE SAHNE OLACAK

Kudüs zirvesi liderler geçidine sahne olacak. Dün itibariyle 23 ülkeden zirveye katılım için teyit geldiği bu rakamın daha da artacağı bildirildi. Edinilen bilgilere göre dün itibariyle zirvede 19 ülke devlet başkanı, 3 ülke hükümet başkanı, 1 ülke de başbakan yardımcısı düzeyinde temsil edilecek. İran, Katar, Ürdün, Azerbaycan, Filistin ve Kuveyt gibi ülkelerin devlet başkanı düzeyinde katılımı bekleniyor. Düne kadar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'dan henüz teyit alınmadığı öğrenildi.(Kaynak: Yen Şafak)

Kaynak: haberinburada