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Türkiye'de Yılın Otomobili 'renault Megane Sedan' Seçildi
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türkiye'de yılın otomobili 'renault megane sedan' seçildi

TÜRKİYE'DE YILIN OTOMOBİLİ 'RENAULT MEGANE SEDAN' SEÇİLDİ

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının birincisi Renault Megane Sedan oldu.

Tarih : 12 Nisan 2017, 09:19
Puan Ver : Türkiye'de Yılın Otomobili 'renault Megane Sedan' Seçildi(5/10)6


Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından yapılan açıklamaya göre, dernek üyesi 78 otomotiv gazetecisinden toplamda 4 bin 430 puan alan Renault Megane Sedan birinciliğe ulaştı. Geçen yıl bu ödülün sahibi Skoda Superb olmuştu.



Yarışmanın ilk etabında 25 aday Otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer aldı. Finale kalan modeller "Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat-değer oranı" gibi kriterler açısından değerlendirildi.



"Yılın otomobilini" belirleyecek ikinci etapta ise OGD üyeleri sahip oldukları 250 puanı 7 finalist arasında dağıttı. En fazla puan alan Renault Megane Sedan, Honda Civic, Mazda MX-5, Peugeot 3008, Seat Ateca, Toyota C-HR ve Volvo S90 modellerini geride bırakmayı başardı.



Birinci seçilen Renault Megane Sedan, "Yılın Otomobili" logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.



 



kaynak:milliyet








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