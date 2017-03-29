Cinsellikteki Tehlike! Ağız Kanserine Neden Olabilir...
Ersun Yanal'ın İstediği Beşiktaşlı...
Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu

türkiye'deki binlerce ınstagram hesabı tehlikede!

TÜRKİYE'DEKİ BİNLERCE INSTAGRAM HESABI TEHLİKEDE!

Google Play üzerinde 13 adet zararlı yazılım keşfedildi. Oltamala yöntemiyle Instagram hesaplarını ele geçirmeye çalışan uygulamalardan 7'si Türkçe. Kurtulmanız için bunları yapmanız gerekiyor

Tarih : 29 Mart 2017, 12:44
Puan Ver : Türkiye'deki Binlerce Instagram Hesabı Tehlikede!(8/10)6



Google Play üzerinde Instagram hesaplarını ele geçirmek için tasarlanmış 13 uygulama bulundu.




7'si Türkçe dilinde hazırlanan uygulamaların özellikle Türkiye'de bulunan hesapları hacklemek için tasarlandığı belirtiliyor.




Antivirüs firması ESET tarafından yapılan açıklamada, Instagram kimlik bilgilerini oltalama yoluyla ele geçirerek uzak bir sunucuya gönderildiği belirtildi.



 



kaynak:habertürk











Etiketler: Türkiye  Deki  Binlerce  Instagram  Hesabı  Tehlikede    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER