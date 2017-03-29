

7'si Türkçe dilinde hazırlanan uygulamaların özellikle Türkiye'de bulunan hesapları hacklemek için tasarlandığı belirtiliyor.



Antivirüs firması ESET tarafından yapılan açıklamada, Instagram kimlik bilgilerini oltalama yoluyla ele geçirerek uzak bir sunucuya gönderildiği belirtildi.







kaynak:habertürk