Türkiye genelindeki havalimanlarını yılın ilk 11 ayında kullanan yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 artış ile 179,1 milyon olarak gerçekleşti.

Türkiye genelindeki havalimanlarını yılın ilk 11 ayında kullanan yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 artış ile 179 milyon 111 bin 691 olarak gerçekleşti. Kasım ayındaki yolcu trafiği ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 14 milyon 338 bine ulaştı.

UÇAK İNİŞ-KALKIŞLARI DA ARTTI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2017 Yılının Kasım ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.Buna göre 2017 yılı kasım ayında; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatlarda yüzde 0,6 artışla 71 bin 33, dış hatlarda ise yüzde 6,6 artışla 38 bin 173 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 15,3 artışla 34 bin 727 olarak gerçekleşti. Böylece Havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte yüzde 5,4 artışla 143 bin 933'ye ulaştı.

İÇ HAT YOLCU TRAFİĞİ ARTTI

Bu ayda Türkiye Geneli Havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 13,3 artışla 9 milyon 168 bin 28, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 19,2 artışla 5 milyon 150 bin 94 oldu.

Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 15,3 artış ile 14 milyon 338 bin 414 olarak gerçekleşti.

Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; Kasım ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 10,8 artışla 65 Bin 800 ton, dış hatlarda yüzde 13,6 artışla 187 Bin 184 ton, toplamda ise yüzde 12,9 artışla 252 Bin 983 tona ulaştı.

11 AYDAKİ YOLCU 180 MİLYONA DAYANDI

2017 yılı 11 Aylık gerçekleşmelerine göre ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre, iç hatlarda yüzde 2,6 artışla 839 bin 858, dış hatlarda yüzde 3,7 artışla 550 bin 337, toplamda ise yüzde 3 artışla 1 milyon 390 bin 195 oldu. Aynı dönemde üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 9,4 artışla 378 bin 630 olarak gerçekleşti. Böylece havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte yüzde 4,3 artışla 1 Milyon 768 Bin 825'e ulaştı.

2017 Yılı Kasım Sonunda; Türkiye Geneli Havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 6 artışla 100 milyon 483 bin 967, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 17,1 artışla 78 milyon 353 bin 506 oldu.

Böylece 2017 yılının ilk on bir ayı sonunda, direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 artış ile 179 milyon 111 bin 691 olarak gerçekleşti.

Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği Kasım sonu itibarıyla iç hatlarda yüzde 3,3 artışla 828 bin 37 ton, dış hatlarda yüzde 12,8 artışla 2 milyon 305 bin 489 ton, toplamda ise yüzde 10,1 artışla 3 milyon 133 bin 526 ton olarak gerçekleşti.

İSTANBUL'DAKİ HAVALİMANLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 9 artışla 1 milyon 590 bin 371, dış hatta ise yüzde 20 artışla 3 milyon 569 bin 116 oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 8 artışla 1 milyon 748 bin 220, dış hatta ise yüzde 16 artışla 795 bin 218 oldu.

2017 Kasım sonu itibariyle, İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre iç hatta yüzde 1 artışla 17 milyon 945 bin 132, dış hatta ise yüzde 6 artışla 40 milyon 641 bin 668 oldu.

İstanbul Sabiha Gökçe Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre iç hatta yüzde 3 artışla 19 milyon 301 bin 531, dış hatta ise yüzde 8 artışla 9 milyon 493 bin 922 oldu.

ANKARA'DA YOLCU TRAFİĞİNDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Ankara Esenboğa Havalimanı yolcu trafiği Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 32 artışla 1 milyon 318 bin 278, dış hatta ise yüzde 37 artışla 146 bin 864 oldu. Kasım sonu itibariyle ise, yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre iç hatta yüzde 18 artışla 12 milyon 483 bin 957, dış hatta ise yüzde 34 artışla 1 milyon 842 bin 935 olarak gerçekleşti.

Kaynak: haberinburada