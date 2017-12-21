TÜRKİYE'DEN 64,5 MİLYON DOLARLIK SAKIZ İHRAÇ EDİLDİ
Türkiye'den bu yılın ocak-kasım döneminde gerçekleştirilen sakız ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 64,5 milyon dolara ulaştı.
Türkiye'den geçen yıl ocak-kasım döneminde 49 milyon 383 bin dolarlık sakız ihracatı gerçekleştirildi. Bu rakam, 2017'in aynı döneminde yüzde 30 artarak 64 milyon 510 bin dolara çıktı.
İLK SIRAYI IRAK ALDI
Sakız ihracatında ilk sırayı yaklaşık 26 milyon dolarla Irak aldı. Bu ülkeyi 2 milyon 183 bin dolarla İran ve 2 milyon 94 bin dolarla Almanya izledi. Türkiye'den bu dönemde 60 ülkeye 14 ton sakız gönderildi.
İÇ PAZAR 732 MİLYON LİRA
Şekerli Mamül Sanayicileri Derneği (ŞEMAD) Genel Sekreteri Nebahat Çakar, AA muhabirine, Nielsen Perakendeci Ekim Raporu'na göre iç pazarda ciklet pazarı büyüklüğünün 732 milyon lira olduğunu söyledi.
Çakar, "Dış pazara yılın 11 ayında 64 milyon 510 bin dolarlık sakız satıldı. Sektör temsilcilerinden aldığımız bilgiler doğrultusunda iç pazarda da talep çok fazla." dedi.
Türkiye'nin sakız ihracatında ilk 5 ülke sırasıyla şöyle:ÜLKE (BİN DOLAR ) IRAK 25.906 İRAN 2.183 ALMANYA 2.094 SURİYE 1.748 AZERBAYCAN 1.746
Kaynak: haberinburada
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