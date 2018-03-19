Abd'de Sahile Vurdu, Ne Olduğu Çözülemiyor! 1,5 Metre Uzunluğunda
Emre Mor Hastalığı Nedeniyle Milli Takım Kadrosunda Olamayacağını Açıkladı
Milli Takımın Yeni Formaları Sızdı
Trump Kararnameyi İmzaladı! Kripto Para Birimi Yasaklandı
Türkiye'den Abd'ye Afrin Yanıtı: Hala İdrak Edemediler!
Operasyondan Önce Arkadaşına Yazmış! Binbaşının Yürek Yakan Vasiyeti
Rus Gözlemciden Tartışılacak İddia: Muhalifler Doğu Guta'da Kimyasal Kullanacak
İntihar Etmek İsteyen Eşine Seslendi: Gel Gidelim Çocuklar Evde Aç
Trump, Suriye'den Çekilmek İçin Kral Selman'dan 4 Milyar Dolar İstedi
Genç Kıza Cin Çıkartma Ayini Gerçekleştirdi, Görenlerin Nefesi Kesildi
Abd'den İlişkileri Gerecek Münbiç Açıklaması: Askerlerimizi Çekmiyoruz
Fetö'cülere Pirinç Tarlasında Baskın: 8 Gözaltı
Facebook'ta Büyük Çöküş! Mark Bir Günde 5 Milyar Birden Kaybetti
Galatasaray'ın Eski Teknik Direktörü Igor Tudor: Ben Başarılıydım
Nato'dan Rusya'yı Kızdıracak Mesaj: Bizi Bölmeye Çalışıyor!
Kırgız Kadını Boğup Öldürdüler, Yetmedi Araçla Cesedini Ezdiler
Sürücüsüz Uber Can Aldı, Tüm Test Sürüşleri İptal Edildi
Sürpriz Gelişme! Fenerbahçenin Yıldız Milli Takıma Davet Edildi
Abdulhamid'in Torunu Yaşadığı Acıları Anlattı: Uzun Yıllar Soyumu Söyleyemedim
Rusya, Suriye'deki Bilançosunu Açıkladı: 120 Askeri Personel Öldü

TÜRKİYE'DEN ABD'YE AFRİN YANITI: HALA İDRAK EDEMEDİLER!


Türkiye'den ABD'ye Afrin yanıtı: Hala idrak edemediler!
Tarih : 19 Mart 2018, 23:50
Puan Ver : Türkiye'den Abd'ye Afrin Yanıtı: Hala İdrak Edemediler!(10/10)6

Dışişleri Bakanlığı ABD'nin yaptığı Afrin açıklamasına yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD harekatın amacını hala idrak edemedi" denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" ZEYTİN DALI HAREKATI BİR TERÖRLE MÜCADELE HAREKATIDIR"

"ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Afrin'deki durum hakkında bugün yaptığı açıklama, ABD makamlarının Zeytin Dalı Harekatı'nın gerekçesini, amacını ve mahiyetini hâlâ idrak edemediklerini veya maalesef anlamak istemediklerini göstermektedir. Zeytin Dalı Harekatı, bir terörle mücadele harekatıdır. Harekat, kesinlikle sivil halkı hedef almamakta, bilakis sivil halkı bir terör örgütünün baskı ve tahakkümünden kurtarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, sivillerin zarar görmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış, sivil halka insani yardım erişimi sağlanmıştır.

"DEAŞ'LA MÜCADELEYE ZARAR VERECEĞİ İDDİASI TEMELSİZDİR"

Afrin'de teröristlere karşı yürütülen harekatın DEAŞ ile mücadeleye zarar vereceği iddiası da her türlü temelden yoksundur. Suriye'de terörizmle mücadeleye asıl zarar veren yaklaşım, terörist bir gruba karşı bir başka terör örgütünün kullanılması ve bu terörist grubun kendi bölücü gündemini ilerleterek sahada oldubittiler yaratmasına, demografik değişiklikler yapmasına göz yumulmasıdır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  Den  Abd  Ye  Afrin  Yanıtı  Hala  İdrak  Edemediler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER