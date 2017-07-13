TÜRKİYE'DEN ABD'YE BÜYÜK TESLİMAT! YÜZDE 100 YERLİ ÜRETİLDİ
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ üretimini tamamladığı, ilk Türk JSF/F-35 uçağının orta gövdesini Amerikalı Northrop Grumman ve Lockheed Martin firmalarına teslim etti.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) üretimini tamamladığı, ilk Türk JSF/F-35 uçağının orta gövdesini Amerikalı Northrop Grumman ve Lockheed Martin firmalarına teslim etti. Teslim için TUSAŞ'ta düzenlenen törende konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, bugünün Türk sanayisi için oldukça önemli bir gün olduğunu söyledi. Demir, tüm zamanların en büyük savunma tedarik programı olan JSF Projesi çerçevesinde F-35 uçaklarının, Hava Kuvvetleri Komutanlığının en önemli vurucu gücü olmasının yanı sıra üretim ve idame işletme evreleri için Türk sanayisine iş olanakları sağlaması bakımından da çok önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.
"ABD DIŞINDA ÜRETEN TEK KAYNAK OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP"
Proje kapsamında Türkiye'nin aldığı en kapsamlı ve finansal değeri en büyük iş paketinin TUSAŞ'a ait orta gövde üretimi olduğuna dikkati çeken Demir, "TUSAŞ, Northrop Grumman firması haricinde F-35 uçaklarının orta gövdesini ABD dışında üreten tek kaynak olma özelliğine sahiptir. 21. orta gövde aynı zamanda 2018 Mayıs'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girecek ilk F-35'in orta gövdesi olma özelliğini taşıyor. Yani aslında bugün burada, TUSAŞ tarafından üretilen ve ilk Türk F-35'inde kullanılacak olan orta gövdenin teslimatını gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.
Demir, F-35 Projesi ile filizlenen TUSAŞ ile Northrop Grumman arasındaki iş birliğinin her geçen gün daha da sağlamlaştığını gözlemlediğini vurgulayarak, "Önümüzdeki 15-20 yıllık dönemde ise Northrop Grumman ile TUSAŞ arasında kurulan bu stratejik birlikteliğin, mevcut işler kapsamında derinleşmesini ve farklı iş birliği imkanları oluşturacak şekilde de çeşitlenmesini umuyor ve bekliyorum." diye konuştu.
"PEK ÇOK YERLİ FİRMA DA İŞ PAYLAŞIMINDA YER ALIYOR"
JSF Projesi kapsamında TUSAŞ'ın yanı sıra, Alp Havacılık, Ayesaş, Havelsan, Kale Havacılık, Kale Pratt and Whitney gibi firmaların da halihazırda iş payı bulunduğunun altını çizen Demir, diğer pek çok yerli firmanın da iş paylaşımında yer almasının gurur verici olduğunu dile getirdi.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de, söz konusu orta gövdenin başarıyla tamamlanmasının önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, diğer teslimatlar için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Kotil, uluslararası platformda saygın bir kuruluş olarak kabul edilen TUSAŞ'ın üstün kalite ürünlerini, tam zamanında vermeye devam edeceğini aktardı.
Bu tür projelerin TUSAŞ'ın mühendislik seviyesini artırmasına imkan sağladığına işaret eden Kotil, elde ettikleri tecrübe ve kapasitelerini söz konusu firmaların diğer programlarında da kullanmak istediklerini dile getirdi.
Öte yandan Northrop Grumman ve Lockheed Martin firmalarınının temsilcileri de TUSAŞ'a teşekkür ettiler.
Kaynak: haberinburada
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