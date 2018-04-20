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Türkiye'den ABD'ye 'OHAL'de seçim' cevabı!

TÜRKİYE'DEN ABD'YE 'OHAL'DE SEÇİM' CEVABI!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'den erken seçim kararıyla ilgili yapılan eleştiriye yanıt vererek "Henüz yapılmayan seçim hakkındaki açıklama kabul edilemez. Millet iradesine müdahale anlamına gelir." dedi.

Tarih : 20 Nisan 2018, 20:50
Puan Ver : Türkiye'den Abd'ye 'ohal'de Seçim' Cevabı!(7/10)3

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'in seçimle ilgili eleştirilerine yanıt verdi. "Henüz yapılmayan bir seçim hakkında açıklama yapmak kabul edilemez" diyen Aksoy, Açıklamanın "Millet iradesine müdahale anlamına geldiğini" söyledi.

"ART NİYETLİ YAKLAŞIM" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklamada şunlar kaydedildi: Türkiye'de yapılan tüm seçimlerin demokratik, özgür, adil ve şeffaf olduğu uluslararası gözlem raporlarıyla teyit edilmiştir. Olağanüstü hal koşullarında 2017 yılında gerçekleştirilen anayasa referandumu bunun son ispatıdır. Bu gerçeği gözardı ederek, olağanüstü hal uygulamasının seçimleri demokratik standartların gerisine düşüreceğini iddia etmek art niyetli bir yaklaşımdır.

BAŞKA ÜLKELERDE DE OHAL VARKEN SEÇİM YAPILDIĞINI HATIRLATTI

Olağanüstü hal sadece ülkemizin birliğine, devletimizin bekasına kasteden teröristlerin faaliyetlerini hedef almaktadır. Ülkemizde teröristlerden başka hiç kimsenin temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması söz konusu değildir. Ayrıca, birçok ülkede olağanüstü hal uygulaması sırasında seçim düzenlendiğini de hatırlatmak isterim.

2017 FRANSA SEÇİMLERİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Bunun son örneklerinden biri, 2017 yılında Fransa'da yapılan seçimlerdir. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü benimsediğini iddia eden bazı devletlerin, ülkemiz söz konusu olduğunda bu tür peşin hükümlü yorumları, Türkiye'ye yönelik çifte standartlı anlayışın bir diğer örneğidir. Dahası henüz gerçekleşmemiş seçimler hakkında önceden açıklama yapmak millet iradesine müdahale anlamına gelmektedir ve kabul edilemez.

ABD SÖZCÜSÜ "ENDİŞELİYİZ" DEMİŞTİ

Nauert, açıklamasında OHAL'in iki yıla yakın bir süredir yürürlükte olduğuna belirterek, "Olağanüstü hal yürürlükteyken, Türk yasalarıyla ve ayrıca Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu bir tarzda, özgür, adil ve şeffaf bir seçim düzenlemek zor, bunun farkındayız" ifadeleri ile endişelerini dile getirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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