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Türkiye'den Afrin'e Açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı Böyle Görüntülendi

Türkiye'den Afrin'e Açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı Böyle Görüntülendi

TÜRKİYE'DEN AFRİN'E AÇILAN ZEYTİN DALI GÜMRÜK KAPISI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Hatay'dan Afrin'e açılması planlanan ve "Zeytin Dalı" isminin verileceği öğrenilen gümrük kapısının inşa edileceği bölge görüntülendi.

Tarih : 07 Nisan 2018, 16:40
Puan Ver : Türkiye'den Afrin'e Açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı Böyle Görüntülendi(8/10)4

Hatay'ın Kumlu ilçesinden Afrin'e açılması planlanan ve " Zeytin Dalı" ismi verileceği öğrenilen gümrük kapısının inşa edileceği bölge görüntülendi.

AFRİN'E 40 KİLOMETRE UZAKLIKLA BULUNUYOR

Türkiye ve Suriye'nin Hamamat köylerinin ortasına yapılacak olan gümrük kapısı Cinderes'e 8, Afrin'e ise 40 kilometre mesafede bulunuyor.

İNSANİ YARDIM GEÇİŞLERİ SAĞLANACAK

Meskun mahallerin çok fazla bulunmadığı ve Afrin'e ulaşımda en rahat coğrafi konum olarak değerlendirilen bölgede, kapının inşa edilmesiyle ağırlıklı olarak insani yardım geçişi sağlanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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