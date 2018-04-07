TÜRKİYE'DEN AFRİN'E AÇILAN ZEYTİN DALI GÜMRÜK KAPISI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Hatay'dan Afrin'e açılması planlanan ve "Zeytin Dalı" isminin verileceği öğrenilen gümrük kapısının inşa edileceği bölge görüntülendi.
Hatay'ın Kumlu ilçesinden Afrin'e açılması planlanan ve " Zeytin Dalı" ismi verileceği öğrenilen gümrük kapısının inşa edileceği bölge görüntülendi.
AFRİN'E 40 KİLOMETRE UZAKLIKLA BULUNUYOR
Türkiye ve Suriye'nin Hamamat köylerinin ortasına yapılacak olan gümrük kapısı Cinderes'e 8, Afrin'e ise 40 kilometre mesafede bulunuyor.
İNSANİ YARDIM GEÇİŞLERİ SAĞLANACAK
Meskun mahallerin çok fazla bulunmadığı ve Afrin'e ulaşımda en rahat coğrafi konum olarak değerlendirilen bölgede, kapının inşa edilmesiyle ağırlıklı olarak insani yardım geçişi sağlanacak.
Kaynak: haberinburada
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