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Türkiye'den AİHM'e 130 Sayfalık HDP Savunması

TÜRKİYE'DEN AİHM'E 130 SAYFALIK HDP SAVUNMASI

Türkiye, AİHM'e HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ve tutuklu HDP Milletvekilleri için 130 sayfalık savunma gönderdi.

Tarih : 29 Kasım 2017, 12:10
Puan Ver : Türkiye'den Aihm'e 130 Sayfalık Hdp Savunması(9/10)5

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) HDP'nin 4 Kasım 2016'dan beri Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve diğer HDP'nin tutuklu vekilleri için 130 sayfalık savunma gönderdi.

AİHM, 1 Temmuz 2017'de tutuklu milletvekilleriyle ilgili başvuruyu gündeme alıp Türkiye'den savunma istemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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