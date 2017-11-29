Türkiye, AİHM'e HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ve tutuklu HDP Milletvekilleri için 130 sayfalık savunma gönderdi.

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) HDP'nin 4 Kasım 2016'dan beri Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve diğer HDP'nin tutuklu vekilleri için 130 sayfalık savunma gönderdi.

AİHM, 1 Temmuz 2017'de tutuklu milletvekilleriyle ilgili başvuruyu gündeme alıp Türkiye'den savunma istemişti.

Kaynak: haberinburada