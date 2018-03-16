TÜRKİYE'DEN AP'NİN AFRİN KARARINA TEPKİ: KABUL ETMİYORUZ
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlalementosu'nun Türk ordusunun Suriye'den çekilmesiyle ilgili olarak verdiği Afrin kararına ilişkin bir açıklama yaptı.
Bakanlık açıklamasında, "Avrupa Parlamentosu objektiflikten uzak olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Zeytin Dalı Harekatı bir terörle mücadele harekatıdır. Türkiye'nin terörle mücadelesi sonuna kadar sürecek." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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