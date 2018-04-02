Dışişleri Bakanlığı Yunanistan tarafından yapılan basın açıklamasında kullanılan ifadeler nedeniyle sert tepki gösterdi: Açıklamada "Yunan makamlarının ülkemize karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koymaktadır. Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu ifadeleri esefle karşılıyoruz" denildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA GELDİ

Dışişleri'nin açıklaması şu şekilde:

Sınırımızı yasadışı geçtikleri için ülkemizde tutuklu bulunan iki Yunan askeri hakkında Yunanistan Başbakanlığı tarafından dün (1 Nisan) yapılan basın açıklamasında kullanılan ifadeler, Yunan makamlarının ülkemize karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koymaktadır. Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu ifadeleri esefle karşılıyoruz.

Yunanistan'ın işine geldiği zaman hukuk devleti ilkesini öne çıkardığı, işine gelmediği zaman ise bu ilkeyi rahatlıkla yok sayarak uluslararası mahkemelerce aleyhinde alınan kararları uygulamadığı da yakın tarihimizden bilinmektedir.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kötü hava şartları dolayısıyla 1 Mart'ta Yunanistan'dan Türkiye'ye girdiklerini iddia eden 2 Yunan askerlerle ilgili Yunanistan Hükümet Sözcüsü haddini aşarak "Türkiye askerleri siyasi amaç için kullanmak istiyor" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: haberinburada