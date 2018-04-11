TÜRKİYE'DEN DEV HAMLE! KATAR'LA 5,2 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA İMZALANDI
Katar ile Türkiye arasında toplam 5,2 milyar dolar tutarında doğal gaz ve petrokimya tesisi yatırımı üzerine anlaşma imzalandı.
Katar ile Türkiye arasında 5.2 milyar dolarlık enerji anlaşması imzalandı. Metcap enerji yatırımları ve Fusion Dynamics, Türkiye'de toplam 5.2 milyar dolar tutarında doğal gaz ve petrokimya tesisi yatırımı için anlaşmaya vardı.
CARİ AÇIĞI 1,4 MİLYAR DOLAR DÜŞÜRECEK
Firmalar, Trakya'da doğal gaz temelli 2,6 milyon ton metanol ve 1 milyon ton hafif olefin üretebilecek kapasiteye sahip bir kimyasal tesis kuracak. Devlet teşvikleriyle desteklenen yatırımın, ülkenin cari açığını 1,4 milyar dolar düşürmesi bekleniyor.
ELEKTRİK ÜRETİM İHTİYACININ YÜZDE 5'İNİ KARŞILAYACAK
Türkiye'ye yatırım yapacak olan şirketler, ayrıca 1.2 milyar dolarlık 550 megavatlık bir doğal gaz kombine çevrim santralini de tamamlayacaklar. Türkiye'nin Kırklareli ve Karaman illerinde inşaatı başlayan tesisin, Türkiye'nin toplam elektrik üretim ihtiyacının yaklaşık yüzde 5'ini karşılaması planlanıyor.
Kaynak: haberinburada
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