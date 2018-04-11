Cezayir'de En Az 100 Yolcusu Olan Askeri Uçak Düştü, Ölenler Var
Son Dakika! Katliamın Yaşandığı Üniversitenin Rektörü, İstifa Etti
Türkiye'den Dev Hamle! Katar'la 5,2 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzalandı
İtalyan Spiker, Roma Golünün Gelmesiyle Çılgına Döndü
Gökçek'ten La Casa De Papel Yorumu: Gezi'yi Düzenleyen Üst Akıl
Bahşiş Yüzünden Öldürülen Müzisyenin Annesi Feryadıyla Yürek Dağladı!
Dolar Yüksek Seviyelerdeki Yerini Koruyor
Ankara Metrosunda Korkutan Patlama Sesi! Yolcular Vagonlardan Atladı
Rusya'da Helikopter Düştü: 6 Kişi Can Verdi
Son Dakika! Rusya, Abd'yi Tehdit Etti: Füze Atarsanız Vururuz!
Türkiye'nin En Uzun Tüneli Ovit'te Geçişlere Ara Verilecek
Facebook Yönetiminden Çakıcı'ya Şok! Hesabı Kapatıldı
Transferde Fatih Terim'e Dev Çalım
Terörist Başı Gülen Operasyon Korkusuyla Panik Odasına Taşındı!
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Pompaya Zam Geliyor
Aykut Kocaman'ın Gözden Çıkardığı Valbuena'ya Teklif Yağıyor
Cep Telefonu Mağazasında Bıçaklar Konuştu: 1 Ağır Yaralı
Jetin Karakutuları Paris'te Açıldı, Esrarı 10 Gün İçinde Çözülecek
Şehidin Göreve Başladığı Yıl Facebook'tan Paylaştığı Not Duygulandırdı
Trump '72 Saat' Dedi, Suriye Hava Sahası Trafiği Durdu!

Türkiye'den dev hamle! Katar'la 5,2 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

TÜRKİYE'DEN DEV HAMLE! KATAR'LA 5,2 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Katar ile Türkiye arasında toplam 5,2 milyar dolar tutarında doğal gaz ve petrokimya tesisi yatırımı üzerine anlaşma imzalandı.

Tarih : 11 Nisan 2018, 11:40
Puan Ver : Türkiye'den Dev Hamle! Katar'la 5,2 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzalandı(8/10)4

Katar ile Türkiye arasında 5.2 milyar dolarlık enerji anlaşması imzalandı. Metcap enerji yatırımları ve Fusion Dynamics, Türkiye'de toplam 5.2 milyar dolar tutarında doğal gaz ve petrokimya tesisi yatırımı için anlaşmaya vardı.

CARİ AÇIĞI 1,4 MİLYAR DOLAR DÜŞÜRECEK

Firmalar, Trakya'da doğal gaz temelli 2,6 milyon ton metanol ve 1 milyon ton hafif olefin üretebilecek kapasiteye sahip bir kimyasal tesis kuracak. Devlet teşvikleriyle desteklenen yatırımın, ülkenin cari açığını 1,4 milyar dolar düşürmesi bekleniyor.

ELEKTRİK ÜRETİM İHTİYACININ YÜZDE 5'İNİ KARŞILAYACAK

Türkiye'ye yatırım yapacak olan şirketler, ayrıca 1.2 milyar dolarlık 550 megavatlık bir doğal gaz kombine çevrim santralini de tamamlayacaklar. Türkiye'nin Kırklareli ve Karaman illerinde inşaatı başlayan tesisin, Türkiye'nin toplam elektrik üretim ihtiyacının yaklaşık yüzde 5'ini karşılaması planlanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  Den  Dev  Hamle  Katar  La  52  Milyar  Dolarlık  Anlaşma  İmzalandı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER