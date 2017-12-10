TÜRKİYE'DEN GOOGLE'A UYARI! ISRAR EDERSE YAPTIRIM GELİR
Android telefon uygulamaları nedeniyle tüm dünyada soruşturulan Google'a Türkiye'den de uyarı geldi. Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, "Israr sürerse yaptırım gelir" dedi.
Rusya'nın anti-tekel yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle 6.8 milyar cezaya çarptırdığı Google, Türkiye'de de mercek altına alındı. Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Android telefonlardaki uygulamalarda Google'a öncelik verildiği için yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği mesajı verdi.
"SÜREÇ DEVAM EDİYOR"
Bir grup basın mensubuyla gündemdeki konuları değerlendiren Torlak, Google'a yönelik rekabeti engelleme ve kartel oluşturmaya ilişkin soruşturmaya değindi. Torlak, "Google'ın mobil işletim sistemi (Android) ve mobil uygulama sunumuna (Google Play) ilişkin davranışlarına yönelik şikâyetler bulunuyor. Soruşturma kararı verildi. Süreç devam ediyor" dedi. Google'ın diğer aplikasyon yazılım firmalarını dışarıda bıraktığına yönelik şikâyetlere dikkat çeken Torlak, bu tavrını sürdürmesi durumunda şirketin yaptırımlarla karşılaşacağını söyledi. Torlak, "Google, elektronik platformlar bağlamında birçok rekabet otoritesi tarafından soruşturuluyor. Temel iddia ne burada? Cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde 'kendi aplikasyonlarını istediği sırada eğer bu cihazlara yüklersen, sana reklam gelirinden pay veririm, aplikasyonlarımı cihazında kullandırtırım gibi'. Google bunda ısrar ederse yaptırımla karşılaşır. Türkiye'de de devam eden süreç var" dedi.
"BOOKING'DE İKİ CEZA BİZİM DEĞİL"
Booking.com kararının hem ceza hem de faaliyeti durdurma cezası olarak algılandığını kaydeden Torlak, şöyle devam etti: "Otellerle yaptığı sözleşmelerde ihlaller tespit edilince bizden ceza aldı. TÜRSAB'ın 'Booking'in Türkiye çıkışlı faaliyetleri durdurulsun' müracaatı vardı mahkemeye. Yurt dışından Türkiye adresli rezervasyon yaptırmaya kapatıldı. O nedenle iki kararı bizim verdiğimiz düşünüldü."
"SAHİBİNDEN.COM İNCELENİYOR"
Rekabet Kurumu Başkanı Torlak, "sahibinden. com" hakkında soruşturma sürecinin devam ettiğini anımsatarak, "Kurumsal üyelerinin üyelik aidat bedellerini fahiş artırdığına yönelik araştırma soruşturmaya dönüştü. Yemeksepeti.com idari para cezasıyla sonuçlandı" dedi. Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Ataşehir Cevabı: Fetö'yle El Ele İftiranın, Kumpasın İçinde!
- Erdoğan, 14 Yaşındaki Çocuğun Gözleri Bağlanıp Gözaltına Alınmasına Ateş Püskürdü: Kahpelik
- Hamsi, Rusya Sahillerine Vurdu! Trabzonlu Balıkçılar İsyan Etti
- Yenikapı'da Kudüs Mitingi! 7'den 70'e Bayrağını Kapan Koştu
- Ataşehir Belediye Başkanı'nın Görevden Alınmasına Bahçeli'den İlk Yorum: Bizde Böyle Hata Olmaz
EKONOMİ HABERLERİ
- Senegal'de İnşa Edilen 575 Milyon Euroluk Havalimanını Türkler İşletecek
- Et Konseyi Büyük Tehlikeyi Açıkladı: 3 Bin Liraya Çalışacak Çoban Bulamıyoruz
- Silivri'de Ekili Tarlaya 12 Kat İmar Haberlerine İbb'den Yanıt: 6-8 Kat Yapılacak
- 3 Köye Kanal İstanbul Piyangosu! Emlakçılara Kanal Manzaralı Arsa Siparişi Veriyorlar
- Eşinin Bileziklerini Bozdurup Şirket Kurdu, Şimdi 6 Ülkeye İhracat Yapıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Arap Birliği'nden Trump'a Sert Tepki: Kararı Hükümsüzdür
- Slovenya'nın İstihbarat Örgütü Sova Greve Gitti
- Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Trump'ın Açıklaması Bizim İçin Yok Hükmünde
- Zarrab'ın Abd'ye Kaçırmak İstediği Arşive, Polis El Koydu!
- Kudüs Protestolarında Yaralanan Filistinlilerin Sayısı 231'e Yükseldi
Bu Haberle İlgili Yorumlar