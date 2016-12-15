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TÜRKİYE'DEN İDLİB'E 10 BİN ÇADIRLIK KAMP


TÜRKİYE'DEN İDLİB'E 10 BİN ÇADIRLIK KAMP
Tarih : 15 Aralık 2016, 15:13
Puan Ver : Türkiye'den İdlib'e 10 Bin Çadırlık Kamp(9/10)10


İnsanlık tarihinin en vahşi katliamlarıyla karşı karşıya kalan Halep'te binlerce sivil tahliye ediliyor. Türkiye'nin girişimleriyle ilan edilen ateşkes ile tahliyeler başladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, kardeşlerimizi bekliyoruz" açıklamasını yaptı. Halep'teki son durumu İdlib'de takip eden ve yardım kampanyasını yöneten Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da atılacak adımlarla ilgili açıklama yaptı.



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son durumu aktaran Kınık, İdlib'e ilk etapta 10 bin çadır kapasiteli kamp kurulacağını belirtti.



Öncelik yaralıların tahliyesi

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Halep'ten sivillerin tahliyesine yönelik gelişmelerle ilgili olarak, "Öncelikle AFAD koordinasyonunda Kızılay ve İHH bir operasyon planı yaptık. Bu operasyon planında öncelikli olarak yaralıların Türkiye'ye doğru alınması var, Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili çalışıyor" dedi.

Kınık, Halep'in doğusunda yaşanan gelişmeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

Öncelikle AFAD koordinasyonunda Türk Kızılayı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'yla bir operasyon planı yaptıklarını belirten KeremKınık, şunları kaydetti:



"Bu operasyon planında öncelikle olarak yaralıların Türkiye'ye doğru alınması var, Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili çalışıyor. Bize içeriden verilen bilgi, 90 civarında yaralının geldiği şeklinde. İvedi şekilde içeride bir kamp kurulması ve gelenlerin hızlı bir şekilde buraya alınması konusunda gene AFAD, Kızılay ve İHH olarak bir ortak operasyon yürütüyoruz. Onun dışında bundan sonraki süreçlerde ihtiyaç duyulacak sağlık hizmetleri gibi diğer acil hizmetlerle ilgili olarak da yarın ve öteki gün yeni bir takım çalışmalarımız olacak."



kaynak:f5haber








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