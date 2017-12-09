TÜRKİYE'DEN İSRAİL'İN VAHŞİ MÜDAHALESİNE TEPKİ: KINIYORUZ
Dışişleri Bakanlığı, Filistinli sivillerin protesto gösterilerine gerçek mermilerle müdahale eden İsrail'e tepki göstererek "İsrail'in orantısız güç kullanımını kınıyoruz" açıklaması yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kudüs kararının ardından Filistin'de başlayan protesto gösterileriyle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Protestolarda 4 kişinin ölmesinden derin üzüntü duyduk. İsrail'in orantısız güç kullanımını kınıyoruz" denildi.
"ÜZÜNTÜ VE ENDİŞE DUYUYORUZ"
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:
Kudüs'ün statüsüne ilişkin olarak uluslararası hukuk ve ilgili tüm BM Kararları hilafına yapılan açıklamayı takiben işgal altındaki topraklarda protesto gösterileri düzenleyen Filistinlilere karşı İsrail güçlerince yapılan müdahale neticesinde 4 kişinin hayatını kaybetmesinden ve yüzlerce Filistinlinin yaralanmasından büyük üzüntü ve endişe duyuyoruz. İsrail'in orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Filistin'den Tarihi Karar! Abd İle Barış Görüşmelerini Askıya Aldı
- Aşırı Dozdan Ölen Sevgilisiyle Cinsel İlişkiye Girdi, Suçlu Bulundu
- Bahçeli, Chp'yi Pkk İle Bir Tutup Çok Ağır Konuştu: İhanet Taşeronları
- Tatyana'nın Ölümündeki Sır Perdesi Aralandı
- Sebebi Çok Acı! Deniz Kızı Gibi Doğdu, Doğumdan Dört Saat Sonra Hayatını Kaybetti
EKONOMİ HABERLERİ
- Senegal'de İnşa Edilen 575 Milyon Euroluk Havalimanını Türkler İşletecek
- Et Konseyi Büyük Tehlikeyi Açıkladı: 3 Bin Liraya Çalışacak Çoban Bulamıyoruz
- Silivri'de Ekili Tarlaya 12 Kat İmar Haberlerine İbb'den Yanıt: 6-8 Kat Yapılacak
- 3 Köye Kanal İstanbul Piyangosu! Emlakçılara Kanal Manzaralı Arsa Siparişi Veriyorlar
- Eşinin Bileziklerini Bozdurup Şirket Kurdu, Şimdi 6 Ülkeye İhracat Yapıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Mısır'ın Casusluk Oyunu! Gözaltına Alınanların Hepsi Mısırlı, Müslüman Kardeşler Üyesi Bile Değiller
- Protestolara Damga Vuran Fotoğraf! Direniş Ve Korku Aynı Karede
- Irak Başbakanı İbadi: Deaş'la Savaş Sona Erdi
- Hindu Adam, Sevdiği Kızla Evlenip Onu Müslüman Yapan Adamı Yakarak Öldürdü
- Ülkelerin Başkentleri Nasıl Seçilir Ve Neleri Temsil Eder?
Bu Haberle İlgili Yorumlar