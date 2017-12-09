Türkiye'den İsrail'in Vahşi Müdahalesine Tepki: Kınıyoruz
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Türkiye'den İsrail'in Vahşi Müdahalesine Tepki: Kınıyoruz

TÜRKİYE'DEN İSRAİL'İN VAHŞİ MÜDAHALESİNE TEPKİ: KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, Filistinli sivillerin protesto gösterilerine gerçek mermilerle müdahale eden İsrail'e tepki göstererek "İsrail'in orantısız güç kullanımını kınıyoruz" açıklaması yaptı.

Tarih : 09 Aralık 2017, 21:50
Puan Ver : Türkiye'den İsrail'in Vahşi Müdahalesine Tepki: Kınıyoruz(9/10)5

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kudüs kararının ardından Filistin'de başlayan protesto gösterileriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Protestolarda 4 kişinin ölmesinden derin üzüntü duyduk. İsrail'in orantısız güç kullanımını kınıyoruz" denildi.

"ÜZÜNTÜ VE ENDİŞE DUYUYORUZ"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

Kudüs'ün statüsüne ilişkin olarak uluslararası hukuk ve ilgili tüm BM Kararları hilafına yapılan açıklamayı takiben işgal altındaki topraklarda protesto gösterileri düzenleyen Filistinlilere karşı İsrail güçlerince yapılan müdahale neticesinde 4 kişinin hayatını kaybetmesinden ve yüzlerce Filistinlinin yaralanmasından büyük üzüntü ve endişe duyuyoruz. İsrail'in orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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