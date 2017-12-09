Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kudüs kararının ardından Filistin'de başlayan protesto gösterileriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Protestolarda 4 kişinin ölmesinden derin üzüntü duyduk. İsrail'in orantısız güç kullanımını kınıyoruz" denildi.

"ÜZÜNTÜ VE ENDİŞE DUYUYORUZ"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

Kudüs'ün statüsüne ilişkin olarak uluslararası hukuk ve ilgili tüm BM Kararları hilafına yapılan açıklamayı takiben işgal altındaki topraklarda protesto gösterileri düzenleyen Filistinlilere karşı İsrail güçlerince yapılan müdahale neticesinde 4 kişinin hayatını kaybetmesinden ve yüzlerce Filistinlinin yaralanmasından büyük üzüntü ve endişe duyuyoruz. İsrail'in orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz.

Kaynak: haberinburada