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Türkiye'den İsviçre'ye Ermeni Anıt Tepkisi: Olumsuz Etkileri Olacaktır
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Türkiye'den İsviçre'ye Ermeni Anıt Tepkisi: Olumsuz Etkileri Olacaktır

TÜRKİYE'DEN İSVİÇRE'YE ERMENİ ANIT TEPKİSİ: OLUMSUZ ETKİLERİ OLACAKTIR

İsviçre'de açılan Ermeni anıtına ilişkin açıklama yapan Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, "Ermeni anıtının, Türkiye-İsviçre ilişkilerine olumsuz etkileri olacaktır " dedi.

Tarih : 13 Nisan 2018, 23:20
Puan Ver : Türkiye'den İsviçre'ye Ermeni Anıt Tepkisi: Olumsuz Etkileri Olacaktır(5/10)1

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Trembley Parkı'nda bu akşam açılan Ermeni anıtına ilişkin, "Ermeni anıtı, Türkiye-İsviçre ilişkilerine olumsuz etkileri olacak art niyetli ve maksatlı bir girişimdir." dedi.

TÜRK DERNEKLERİ, CENEVRE KANTONU'NA TEPKİ GÖSTERDİ

Cenevre'de Ermeni anıtı açılmasına İsviçre'deki Türk toplumu sert tepki gösterdi. Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Uyanık, AA'ya yaptığı açıklamada anıtın açılışını kınadı.

Batı İsviçre Türk Dernekleri Federasyonu da Tribune de Geneve gazetesine verdiği tam sayfa ilanla Cenevre Kantonu'na tepki gösterdi.

ANIT AÇILIŞINA PKK YANDAŞLARININ KATILMASI DİKKAT ÇEKTİ

Anıtın açılışına Cenevre Belediye Başkanı Sami Kanaan ve Cenevre Kantonu üst düzey yetkilileri ile terör örgütü PKK yandaşlarının katılması da dikkati çekti.

"ANIT, CENEVRE'NİN TARAFSIZLIĞINA GÖLGE DÜŞÜRDÜ"

Başkonsolos Uyanık, "Trembley Parkı'nda açılan Ermeni anıtı, Türkiye-İsviçre ilişkilerine olumsuz etkileri olacak art niyetli ve maksatlı bir girişimdir." dedi. Uyanık, Türkiye karşıtlığıyla hareket eden bazı yerel siyasetçilerin canı gönülden sahiplendikleri bu projenin Cenevre, hatta İsviçre'deki Türk toplumunda derin rahatsızlığa sebep olduğunu ifade etti.

"İKİ TOPLUM ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLARI KÖRÜKLEYECEKTİR"

Uyanık, anıtın Cenevre'nin toplumsal huzuruna katkı sağlamayacağı gibi şehrin uluslararası niteliğine ve ülkenin tarafsızlığına da gölge düşürdüğüne işaret etti. Uyanık, şunları söyledi:

"AİHM kararlarını gözardı eden Ermenilerin tek taraflı söylemleri üzerine dayalı bu projenin 1915 olayları hakkında iki toplum arasındaki mevcut anlaşmazlığı daha da körükleyeceği aşikardır.

Anıtın, Cenevreliler ve Ermeni toplumunun ortak hafızasını yansıttığı ileri sürülmektedir. Geçmişte Cenevre'yi ve İsviçre çıkarlarını hedef alan Ermeni terör örgütlerinin saldırıları da Cenevre'de bu projeyi destekleyen yerel makamların aklına umarım bir gün gelir. Bu meyanda, 1981 yılında Cenevre'de Ermeni bir terörist tarafından şehit edilen Başkonsolosluğumuz mensubu Mehmet Savaş Yergüz'ü Cenevre Başkonsolosluğu ve buradaki Türk toplumunun unutmayacağını temin edebilirim."

"MAHKEME KARARI BEKLENMEDEN AÇILIŞ YAPILIYOR"

Başkanlığını Celal Bayar'ın yaptığı Batı İsviçre Türk Dernekleri Federasyonu da Tribune de Geneve gazetesine Fransızca olarak tam sayfa verdiği ilanda, Trembley'deki Ermeni anıtının Cenevre'nin uluslararası rolüne bir hakaret olduğunu vurguladı.

İlanda, "Trembley Parkı yakınlarında oturan mahalle sakinlerinin temyiz başvurusu halen Federal Mahkeme önünde iken, Cenevre Belediyesi adli mercilerin kararını dahi beklemeden bu akşam tartışmalı yapının açılışını yapıyor. Petit-Saconnex sakinlerinin ve ülkenin kurumlarının aleyhine bu denli kin ve hor görmenin sebebi nedir? Cenevre Belediye Meclisinin Ermeni anıtını temel alan 2007 yılındaki M-759 sayılı önergesinin kabulünden bu yana demokratik tartışma adabı hiçe sayılıyor." ifadeleri yer aldı.

"ANIT İKİ YÜZLÜ BİR OYUNUN PARÇASI"

İlanda, Cenevre'de Yahudi soykırımı anısına bir anıt yokken, tarihçiler arasında son derece tartışmalı bir konu olan sözde Ermeni soykırımı anısına bir anıt dikmenin aciliyetinin iki yüzlü bir oyunun parçası olduğu vurgulandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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