TÜRKİYE'DEN KATAR'A YENİ ASKERİ SEVKİYAT YAPILDI, ORTAK TATBİKAT DA YOLDA
Türkiye, Haziran ayında aldığı karar doğrultusunda bugün Katar'a üçüncü asker ve silah sevkiyatını gerçekleştirdi. İki ülke ordusu, bölgede bir de ortak tatbikat yapacak.
Katar'ın başkanti Doha'daki Türk askeri üssüne üçüncü askeri sevkiyat bugün gerçekleşti. 2 obüs 171 askerden oluşan sevkiyatın Katar'a ulaştığı açıklandı.
Katar'a ilk askeri sevkiyat 22 Haziran'da yapılmış, 23 Türk askeri ile 5 zırhlı araç Doha'ya gitmişti.
İKİ ÜLKE ORTAK TATBİKAT YAPACAK
Bölgeye sevk edilen birliklerin, Katar'da yapılacak bir Türkiye-Katar ortak tatbikatına da katılacağı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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