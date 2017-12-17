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Türkiye'den Kudüs için tarihi bir adım daha!

TÜRKİYE'DEN KUDÜS İÇİN TARİHİ BİR ADIM DAHA!

Dışişleri Bakanlığı, internet sitesindeki bilgileri güncelleyerek "Doğu Kudüs, Filistin'in başkentidir" ibaresini ülkeler bölümündeki Filistin başlığına ekledi.

Tarih : 17 Aralık 2017, 08:40
Puan Ver : Türkiye'den Kudüs İçin Tarihi Bir Adım Daha!(5/10)1

Türkiye, Kudüs için tarihi bir adım daha attı. Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde "Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir" ibaresi kayda geçti.

TÜRKİYE'DEN KUDÜS İÇİN TARİHİ ADIM

İstanbul'da düzenlenen İİT olağanüstü zirvesinde Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak tanınmıştı.

Bu zirveden sonra Türkiye Dışişleri Bakanlığı da internet sitesine "Doğu Kudüs Filistin'in başkenti" ibaresini ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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