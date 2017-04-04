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TÜRKİYE'DEN MÜTHİŞ HAMLE!


TÜRKİYE'DEN MÜTHİŞ HAMLE!
Tarih : 04 Nisan 2017, 17:24
Puan Ver : Türkiye'den Müthiş Hamle!(6/10)3


TSK'nın hava savunma yeteneğini güçlendirmek için geliştirilen milli imkanlarla geliştirilen KORKUT hava savunma sistemi gösterdiği başarı sonrası diğer ülkelerin de dikkatini çekti.



Yakın zaman için ASELSAN ve FNSS işbirliğiyle zırhlı ve mekanize birliklerin hava savunma ihtiyaçları için geliştirilen Kundağı Motorlu Hava Savunma Sistemi Korkut'un seri üretimine başlanmıştı.



 



kaynak:milliyet








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