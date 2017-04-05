TÜRKİYE'DEN RUSYA VE İRAN'A KRİTİK UYARI
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Suriye İdlib'te rejim tarafından gerçekleştirilen kimyasal saldırıya ilişkin, “Saldırıyı gerçekleştiren tarafın uyarılmasıiki garantör ülkeye sorumlulukları hatırlatılmıştır” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, İdlip'te rejim tarafından gerçekleştirilen kimyasal saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Suriye'de 30 Aralık 2016 tarihinde ateşkesin yürürlüğe girmesi ile ülke genelinde çatışmaların durdurulması ve ateşkes ihlallerinin tespit edilerek tekerrür etmesinin önlenmesi hedefiyle yoğun çaba harcadığını vurgulayan Müftüoğlu, “Ateşkes ihlallerini tespit etmek ve ihlallerin sorumlularının bunları tekrar etmelerini önlemek amacıyla Rusya ile ikili düzeyde bir ateşkes izleme mekanizması kurulmuş, bu mekanizmanın derlediği bilgiler BM ve Uluslararası Suriye Destek Grubu ülkeleriyle de paylaşılmıştır. Astana toplantılarında ateşkesin güçlendirilmesi yolunda atılan adımlar bağlamında son olarak 14-15 Mart 2017 tarihli toplantıda İran da resmen anlaşmanın garantörü olduğunu duyurmuştur. ifadelerini kullandı.
kaynak:hürriyet
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