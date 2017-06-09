TÜRKİYE'DEN SONRA PAKİSTAN DA HAREKETE GEÇTİ!
Katar'la çıkan krizin ardından Türkiye'nin ardından Pakistan da flaş bir karar alarak ülkeye asker gönderme kararı aldı.
TBMM'nin Katar'a asker gönderme kararı almasının ardından Pakistan da Katar'a asker göndermek için harekete geçti. Pakistan Katar'a 20 bin asker gönderme kararı için meclise önerge verdi.
Kararın TBMM'nin Katar'a asker gönderme kararının ardından gelmesi Pakistan ile Türkiye arasındaki ittifakı yeniden gündeme getirdi.
KATAR'DAN “TÜRK ASKERİ” AÇIKLAMASI
Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman el Tani, "Türk askeri bütün bölgenin güvenliğini sağlamak için Katar'a geliyor" demişti.
kaynak:milliyet
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