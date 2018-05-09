Okay Yokuşlu'nun Menajeri Transfer Dedikodularına Son Noktayı Koydu!
Bakan Müjdeyi Verdi! 25 Bin Öğretmen Ataması Yapılacak
Premier Ligden Bir Takım Daha Düştü!
Abd'nin İran Kararı Petrol Fiyatlarını Yükseltti
Türkiye'den Trump'ın İran Kararına İlk Yorum: Yeni Çatışmalara Sebep Olacak
Törene Damga Vuran Dekolte! Elbisenin Altını Görenler Şaşı Oldu
İsrail, Esed'in Karargahlarını Vurdu!
İyi Parti Standına Saldırı Düzenleyenler Hakkında Karar Verildi!
Ömer Halisdemir'in Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Puis'ten Akaryakıtta Zam Çıkışı! Araç Sahiplerinin Yüreğine Su Serpti
İran'dan Trump'ın Nükleer Kararına İlk Tepki: Abd'nin Sözünü Tutmadığını Gördük
Trump'ın İran Kararına İlk Tepkiler! Sadece İki Ülke Destek Verdi
Trump, İran Kararını Verdi, İsrail Savaş Pozisyonu Aldı!
Trump'ın İran Kararına Beştepe'den İlk Yorum: Çatışmalara Yol Açabilir
Tüyler Ürperten Görüntü! 5 Kişilik Aileden Geriye 1 Torba Kemik Kaldı
Galatasaray'a Nagatomo Müjdesi!
Otomobilin Çarptığı 85 Yaşındaki Eski Rektör Hayatını Kaybetti
Serhat Akın'dan Bomba İtiraf: Rüştü Ve Ogün Temizkanoğlu Beni Dövdü
Putin'den Dolarla İlgili Ülkelere Radikal Çağrı!
Ortadoğu'da Kriz! Trump İran Kararını Canlı Yayında Duyurdu

Türkiye'den Trump'ın İran Kararına İlk Yorum: Yeni Çatışmalara Sebep Olacak

TÜRKİYE'DEN TRUMP'IN İRAN KARARINA İLK YORUM: YENİ ÇATIŞMALARA SEBEP OLACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Trump'ın İran kararına, "ABD'nin kararı yeni çatışmalara sebep olacaktır." dedi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada ise, "ABD'nin anlaşmadan çekilmesi talihsiz bir adım." ifadesi kullanıldı.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 00:20
Puan Ver : Türkiye'den Trump'ın İran Kararına İlk Yorum: Yeni Çatışmalara Sebep Olacak(6/10)2

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Başkanı Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesine, "ABD'nin kararı yeni çatışmalara sebep olacaktır." dedi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "ABD'nin anlaşmadan çekilmesi talihsiz bir adım." ifadesi kullanıldı.

"YENİ ÇATIŞMALARA NEDEN OLACAK BİR KARARDIR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararına, "ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara neden olacak bir karardır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE NÜKLEER SİLAHLARA KARŞI OLAN TAVRINI SÜRDÜRECEKTİR"

Türkiye'nin nükleer silahlara karşı bir tutum içerisinde olduğunu söyleyen Kalın, "Çok taraflı anlaşma diğer ülkelerle devam edecektir. Türkiye nükleer silahların her türüne karşı olan kararlı tutumunu sürdürecektir." dedi.

"ABD'NİN ANLAŞMADAN ÇEKİLMESİ TALİHSİZ BİR ADIM"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "ABD'nin anlaşmadan çekilmesi talihsiz bir adım. Görüş ayrılıkları diplomasi yoluyla ele alınmalıydı. ifadeleri kullanıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  Den  Trump  In  İran  Kararına  İlk  Yorum  Yeni  Çatışmalara  Sebep  
Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER